7 cosas que Puerto Rico no olvida a un año del huracán María

Un día como hoy, 20 de septiembre, de 2017, la isla de territorio estadounidense Puerto Rico recibía uno de los huracanes más poderosos, devastadores y fuertes en su historia, María.

A un año de la tormenta, aún no llega la calma, pues Puerto Rico requerirá años para recuperarse de la devastación, muerte y estragos que María provocó, en una tormenta que después de agua, dejó problemas políticos, indignación, corrupción, pero también arrojó esperanza y ayuda, todo para siempre grabado en la memoria de los puertorriqueños.

El Vocero, un diario impreso de la isla, hizo una lista de los 7 datos inolvidables después de María, algunos que son desconocidos para muchos, pero que Puerto Rico le pide al mundo que sepa, que recuerde y que sirvan como lección para todos, porque a todos nos ha de llover.

Estos son 7 datos sobre María para nunca olvidar.

La tormenta, los vientos, la lluvia

María fue un huracán que golpeó la isla en categoría 4. Fue poderoso y con aparentes interminables cantidades de agua. Sus vientos eran de hasta 155 millas por hora y vientos sostenidos de 64. Más que el viento, fue el agua la que, como en todo huracán, causó la mayor cantidad de estragos. María dejó 40 pulgadas de lluvia.

Las condiciones del terreno y el ambiente causaron que María cubriera una mayor cantidad de área, azotando la isla por más tiempo y provocando intensas inundaciones, algunos barrios quedaron destruidos hasta en un 80%.

125 mil millones para la reconstrucción

La Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, reportó en un extenso informe, que 125 mil millones de dólares serían requeridos para resarcir los daños causados por María, en un periodo de 10 años (de 2018 a 2028). El proyecto de reconstrucción del país se debe enfocar, dice el organismo, en cuatro pilares: enaltecer la resiliencia, reforzar la infraestructura, promover el desarrollo económico, y fomentar una sociedad fundamentada en las necesidades del pueblo.

Las filas para conseguir agua potable, alimentos, combustible

María acabó no solo con comunidades, sino con el sistema de energía eléctrica y telecomunicaciones, lo cual provocó el cierre de miles de comercios. Al irse la lluvia, miles de personas hicieron interminables filas para conseguir agua, comida y combustible para sus generadores. Fue tanto el caos que se requirió de la intervención de militares y policías para poner orden.

El rollo de papel que lanzó Trump y la ineficiencia de un gobierno indiferente

Durante la primera visita de Donald Trump a la isla, luego de dos semanas de la llegada de María, el presidente protagonizó uno de los momentos más reprobables de su manejo de la tragedia y probablemente de su gestión.

A la hora de entregar artículos de primera necesidad luego de dar una conferencia de prensa donde minimizó los estragos y daños que pasaban, arrojó cinco rollos de papel al público como si se tratara de un juego.

Whitefish y la falta de luz

Para atender el colapso en los sistemas eléctricos, el gobierno puso a cargo a una pequeña compañía de Montana, Whitefish, con solo dos empleados de tiempo completo. La decisión de otorgar un contrato por 300 millones a una empresa tan pequeña, habiendo muchas más grandes y con más experiencia, saltó de inmediato como algo extraño para muchos analistas.

Se cree que detrás de la cuestionable decisión, hay intereses que van hasta la casa blanca y la campaña de Trump.

El poder de la unión de un pueblo que se levanta

A solo horas de la tormenta, millones de boricuas en los Estados Unidos comenzaron la movilización para hacer llegar a su isla la mayor cantidad de ayuda posible: donativos en comida, agua, productos básicos y dinero llegaron no solo de ellos, también de organizaciones y personalidades famosas.

En la isla, las personas trabajaron en conjunto para hacer el trabajo que autoridades no podían, no alcanzaban o no estaban dispuestas a hacer.

La bandera cobijó a los puertorriqueños, y el apoyo llegó de todo el mundo.

La cifra real de muertos

La destrucción y devastación provocada por María eran más que evidentes para cualquiera. Sin embargo, el gobierno admitió oficialmente solo la muerte de 64 personas, cifra que para muchos parecía insuficiente.

New York Times realizó una investigación que calculaba más de mil muertes en los meses subsecuentes al paso de María, el gobierno seguía negando esto.

En febrero de 2018, CNN y el Centro de Periodismo de Investigación en Puerto Rico demandaron al gobierno de la isla para obtener las cifras reales de los muertos causados por María. Luego de una orden de la corte, se revelaron documentos que estimaban la muerte de más de 1400 personas con referencia a las cifras de años anteriores, pero era difícil determinar el número exacto provocado por el huracán.

El 28 de agosto de 2018, el gobierno de Puerto Rico reportó la cifra oficial de muertos a 2975, luego de una investigación realizada por científicos de la George Washington University.

María se convirtió así en uno de los huracanes más mortíferos en la historia de los Estados Unidos, el más mortal en los últimos 10 años.