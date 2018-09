Fútbol Boi, los jugadores compiten con una vaca en la cancha

(NOTICIAS YA).- Tiene más de 20 años de tradición, no muchos lo conocen y aunque parezca un poco extraño es real. Sí, en Paraguay, sobre todo en Concepción, se juega fútbol con una vaca corriendo por todo el campo. Se conoce tradicionalmente como Fútbol Boi, en el que juegan cinco contra conico y la la pelota no debe de salir jamás. Pueden soltar hasta dos vacas y el puede durar nada más hasta 10 minutos, de acuerdo con Concepción al Día.

De acuerdo con los practicantes de este particular deporte, el animal jamás resulta maltratado ni herido. No es considerado abuso animal y tampoco no es un riesgo para él estar en la cancha junto a sus “compañeros” de juego, de acuerdo con CNN.

La cancha se hace de manera improvisada en el ruedo del ganado, se paran dos arcos y aunque no tiene muchas reglas para los deportistas de esta practica, resulta un partido lleno de cultura y tadición paraguaya.

El partido es sencillo, se juega de manera tradicional, la idea es anotar gol en la portería rival, sin embargo los jugadores tienen que intentar no ser embestidos por la vaca mientras corre por todo el lugar.

De acuerdo con con Concepción al Día, al resultado poco o nada importa a los aficionados, sino más bien los intentos de embestida que realizan los animales y las habilidades de los atletas para esquivarlos.

Todos los años, el deporte cautiva más personas. Sobre todo en la Expo Norte la Feria de ganadería, agricultura, industria, comercio y servicios paraguayos. En esta edición, 20 equipos de Fútbol Boi fueron participantes.

“El domingo y anoche se jugaron las dos fechas del fútbol boi en la Expo Norte y la actividad fue un éxito, pues cada año este deporte –único en América– suma aficionados”, reportó el diario Concepción al Día.

“Cada año tenemos más equipos que quieren participar, pero a veces ya es imposible dar espacio a todos, esto solo se practica en Paraguay y acá en Concepción”, mencionó Juan Carlos Medina, uno de los coordinadores de la Expo a Concepción al Día.

A pesar de que muchos afirman que este deporte es completamente normal, otros dicen lo contrario.

“¡No puede ser! De todas las variantes absurdas que el fútbol genera en las perversas mentes humanas, en Paraguay quizás han inventado la más disparatada de todas”, dijo un usuario llamado @josedavidlopez_

Por otro lado, a otros les hace gracia esta modalidad

“Voy a crear un equipo de futbol con puras vacas, así ya tendríamos el partido “ganado”, dijo un usuario en Twitter llamado @iauraB.

