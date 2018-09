VIDEO: A un año de María, ¿cómo está Puerto Rico?

(NOTICIAS YA).- 20 de septiembre de 2017, una fecha que ningún puertorriqueño olvidará por el voraz paso del huracán María.

María es considerado el desastre más grande de Puerto Rico y de mayor duración en la historia de los Estados Unidos.

Noticias Ya.com estuvo esta semana en varias áreas de Puerto Rico y ha logrado ver el proceso de levantamiento del país, pero su gente dice que aún falta y que a pesar de las adversidades, no abandonan su Isla del Encanto.

FEMA dijo a EL Vocero que para que Puerto Rico vuelva a estar completamente como era se puede tardar unos 5 a 10 años.

En nuestro paso por la Isla, hemos logrado ver que la naturaleza ha recuperado su verdor, pero quedan los remanentes del huracán en árboles que tal vez no vuelvan a florecer, sus carreteras tienen problemas en el pavimento, semáforos sin funcionar, pero no se ha visto basura o escombros en las calles.

También en las viviendas y edificios aún se nota la sombra de María, faltan vidrios o pintura. También existen muchos negocios nuevos y otros cerrados.

El gobernador Ricardo Rosselló nos dijo que asume la responsabilidad que le toca como mandatario y que continúa trabajando para levantar a Puerto Rico.

En áreas de la montaña como Naranjito y como en otros municipios aún quedan muchas viviendas por ser reparadas o simplemente construirlas nuevamente.

Este es el caso de dos jóvenes trabajadores y padres de familia del municipio de Yabucoa que perdieron sus hogares y a un año del huracán aún están trabajando para poder levantar sus hogares.

Guillermo Martínez pensó que solo había perdido el techo, pero cuando pudo mirar su hogar luego del paso del huracán, solo habían quedado dos paredes.

“Las camas de mis niños se habían ido, nunca supimos dónde quedaron. Lo que pasó fue el diablo”.

Martínez, a causa de la poderosa tormenta, perdió su empleo porque la empresa a la que pertenecía cesó labores. Dos meses más tarde se encontró al alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo y “le hablé de mi situación y me dio empleo en las mismas funciones que hacía en la otra empresa, de operador de equipo pesado”.

El segundo caso fue el de José Díaz, que hasta el día de hoy sus hijos le preguntan sobre su hogar. Tras el huracán le tomó cinco horas llegar a su vivienda, la cual le tomaba solo minutos por los escombros. “Estaba todo destruido, las casas de mis amigos todas desechas y solo tenía la esperanza de encontrar mí casa en pie”.

Esa esperanza se esfumó al encontrar solos dos paredes y la ropa de su familia por regada. “Pude recoger parte de la ropa de mis nenes y varias pertenencias para salvar algo”.

Le preguntamos qué le dijeron sus hijos luego del huracán y ver que no tenían hogar y entre lágrimas y voz quebrantada nos expresó que “dónde nos vamos a quedar. Papá y mis juguetes. No supe qué contestarles, no tuve palabras”.

Ambos jóvenes nos dijeron que tras la experiencia están trabajando para poder construir sus hogares en cemento para evitar otra tragedia como la que vivieron.

A pesar de este tipo de historias y que los recuerdos los abruman, continúan en pie de lucha, trabajando y con esa sonrisa y alegría que caracteriza a los puertorriqueños.

