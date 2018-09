5 jóvenes regresan a Puerto Rico a trabajar por el turismo tras María

(NOTICIAS YA).- Un grupo de 5 jóvenes boricuas, profesionales y talentosos regresaron a Puerto Rico luego del paso del huracán María para apostar por la isla y sacarla hacia adelante.

Ellos dejaron carreras exitosas en los Estados Unidos para regresar a trabajar en el mercadeo de Puerto Rico como destino con la compañía Discover Puerto Rico.

Uno de los proyectos que están trabajando es #CoverTheProgress un video tipo documental que presenta el progreso de recuperación de la Isla y promover a Puerto Rico como un destino para vacacionar.

Una imagen muy particular que estuvo viral en las redes sociales fue el mensaje de “SOS” en el pueblo de Humacao a solo días del paso del huracán y partiendo de esto se creó esta campaña. Ahora esa misma escena cuenta con “CoverTheProgress” indicando que la isla está preparada para recibir a los turistas.

Jean Paul Polo, quien regresó a Puerto Rico, fue el creador del proyecto. Este joven residió en Washington D. C. por espacio de seis años, donde desarrolló una carrera como Director of Social and Digital para National Geographic.

El resto del grupo de emprendedores están:

Xiomara Rodríguez residió en la ciudad de Orlando por espacio de 18 años. Allí desarrolló una carrera en el campo de las comunicaciones. Trabajó para Entravision Communications como Directora de Promociones y Mercadeo por 10 años y por los últimos seis como Directora de Comunicaciones para la American Cancer Society.

Jeniffer Rosa López regresa a la Isla desde Nueva York donde estuvo por espacio de 18 años y se desempeñó como como reportera de belleza y moda para People en Español. Por los últimos ocho años, trabajó como Regional Global Communications Director for Latin America en MAC Cosmetics.

Michelle Vila Pica residió en la ciudad de Nueva York por nueve años, donde forjó una carrera en el área de mercadeo con la compañía L’Oreal. Ella tomó la decisión de regresar a Puerto Rico antes del huracán María, pero este le impidió su mudanza. Logró regresar a la isla cinco días después del huracán como voluntaria en un avión de carga. Luego de pasar varios meses con su familia y el proceso de reconstrucción, fuereclutada por la compañía.

Patricia Camacho se traslada a la ciudad de Chicago después del embate del huracán. Allí obtuvo una oferta de empleo para trabajar con una agencia de publicidad donde desarrolló campañas para marcas como PepsiCo, Mercedes Benz, Heineken, Banco Popular y Wells Fargo.