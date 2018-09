FOTOS: El pene de Batman aparece en cómic y causa polémica

(NOTICIAS YA).- Un reciente cómic del mítico superhéroe Batman muestra al multimillonario “como Dios lo trajo al mundo”, es decir, completamente desnudo y con acercamientos a su pene y trasero.

La inclusión de estas partes corporales al volumen titulado “Damned #1” causó tanta controversia que el miembro de Batman/Bruce Wayne será eliminado de las futuras versiones del cómic, tanto digitales como impresas, según reveló a IGN una fuente cercana al proyecto.

De acuerdo con el sitio especializado Vice, el órgano sexual de Bruce Wayne aparecía entre la oscuridad, más o menos a la mitad del primer volumen de la serie “Damned”, que tendrá tres partes. Circulan en internet algunas capturas de pantalla de dichos cuadros antes de que fuesen censurados.

El ejemplar en cuestión forma parte de la división para adultos de DC Comics conocida como “Black Label” (etiqueta negra). En este se relata la historia de Batman mientras lidia con la amnesia y trata de resolver el asesinato de su acérrimo rival, el “Guasón” (Joker).

“Damned” tendrá dos ejemplares más, los cuales corren a cargo de los escritores Brian Azzarello y Lee Bermejo.

Black Label también tiene una serie de cómics de Superman más oscuros titulada “Year One”, la cual será lanzada en noviembre, mientras que en diciembre publicará “The Other History of the DC Universe” (“la otra historia del universo DC).