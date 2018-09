Policía de Fort Collins renuncia tras investigación de fuerza excesiva

(NOTICIAS YA).- Un agente de policía de Fort Collins, decidió renunciar a su puesto de trabajo el pasado martes, antes de una audiencia disciplinaria por un incidente de fuerza excesiva.

El video de una cámara corporal de otro oficial que se encontraba presente, muestra al oficial Todd Hopkins, golpeando más de 60 veces e impactando con varias cargas eléctricas a Natasha Patnodd, sospechosa de robar en una tienda Target, el 29 de marzo del 2018.

Hopkins dice que Patnodd se resistió al arresto y tuvo que usar la fuerza, pero la investigación de asuntos internos del departamento de policía, dijo que debería haber sido despedido.

La investigación determinó que las acciones del oficial Hopkins durante el incidente se consideraron “no alineadas con la capacitación y principios del departamento” según dijo que detective Dustin Wier, del Departamento de Policía de Fort Collins.

En las imágenes se puede ver al Oficial Hopkins golpeando repetidamente a Patnodd mientras ella estaba boca abajo. Patnodd fue detenida originalmente por un empleado de tienda Target cuando intentaba robarse un artículo de la tienda. El empleado la agarró mientras ella intentaba huir y la arrastró a la parte trasera de la tienda.

Hopkins, que estaba fuera de servicio pero en uniforme, respondió mientras conducía en el área, según el comunicado de prensa.

Al llegar a la tienda, Hopkins arrastró a Patnodd al suelo y las imágenes muestran como la golpeaba mientras estaba encima de ella, tanto con el puno como con un bastón.

Un segundo oficial llegó a la escena y entre los dos impactaron a Patnodd con descargas eléctricas, tres veces.

El Fiscal del Distrito del condado Larimer, dictaminó que Hopkins no cometió ningún delito en el arresto.

“Solo porque no hubo una violación de la ley, no quiere decir que no haya una preocupación en las acciones” dijo que jefe de policía de Fort Collins, Jeff Swoboda en un comunicado.