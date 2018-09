Club nocturno tocará la misma canción toda la noche

(NOTICIAS YA).- Un club nocturno británico reproducirá la misma canción por cinco horas con el objetivo de recaudar fondos para beneficencia.

De acuerdo con BBC News, se trata del tema “Africa”, de la banda Toto. El recinto musical “The Exchange”, ubicado en Bristol, tocará el éxito en vinil por cinco horas continuas el próximo 30 de noviembre, a petición del DJ Michael Savage.

Este dijo que aquellos que asistan podrán aportar fondos dependiendo de cuánto tiempo logren soportar el polémico tema.

Cabe destacar que uno de los integrantes de la agrupación, Steve Lukather, ha declarado que podría matar a alguien después de escuchar su propio tema tan solo cinco veces.

La canción lanzada en 1982 es el mayor éxito del grupo, que también cuenta con sencillos como “Hold the Line” y “Rosanna”, y sigue en la preferencia de los usuarios de plataformas digitales.

“Es la canción perfecta para llenar la pista. Cuando estaba ebrio hace dos años sugerí tener una noche y solo tocar esa canción. Seguí hablando de ello y ahora tengo que hacerlo”, dijo Savage, quien además es propietario de una tienda de música en la misma ciudad.

La citada canción no solo será reproducida en el escenario principal del recinto de 11 de la noche a las 4 de la mañana, sino que el bar aledaño tocará otras versiones y mezclas del tema.

“Me encanta la canción, es inusual, es el mayor placer culposo, pero no sé si voy a quedarme dormido o no. Lo siento por los empleados del bar, ellos quedarán atrapados”, abundó el DJ.

El motivo de este maratón musical es recaudar fondos para la organización Temwa, con base en Bristol pero que trabaja para desarrollar comunidades autosuficientes en zonas rurales y remotas de Malawi, en el continente africano.

El grupo ya recibió su primer donativo por parte de alguien que no piensa exponerse a escuchar “Africa” una y otra vez por cinco horas. Sin embargo, el plan inicial exigía un mayor sacrificio auditivo.

“Estoy tratando de conseguir más tiempo. Al lugar le pedí 12 horas. Quisiera establecer un nuevo récord mundial. No creo que haya uno en este caso pero ese es el plan”, concluyó Savage.

La banda Toto se formó en Los Ángeles en 1976 y desde entonces ha vendido 35 millones de álbumes, alcanzando su máxima popularidad en la década de los 70 y 80.

La agrupación, que mezcla pop, rock, soul, funk, blues y jazz, se disolvió en 2008 pero tuvo un breve regreso en 2010 para apoyar la salud de su bajista Mike Porcaro, quien eventualmente perdió la vida por una enfermedad nerviosa.