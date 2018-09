51 sacerdotes del Valle Imperial entre acusados de abuso de menores

(NOTICIAS YA).- La Diócesis de San Diego ha publicado una lista actualizada de sacerdotes que han sido acusados ​​de abuso sexual desde 1950. La lista incluye a varios que estuvieron asignados a las iglesias del Valle Imperial.

La autoridad eclesiástica informó que se han presentado acusaciones creíbles en el caso de 51 de los sacerdotes de la región.

En 2007, como parte de los procedimientos de bancarrota, la diócesis publicó una lista de sacerdotes presuntamente vinculados a casos de abuso sexual.

La lista incluía sacerdotes asignados a la diócesis, así como aquellos que habían sido visitantes dentro de las iglesias regionales.

LEE: Sacerdotes abusaron sexualmente de más de mil niños en Pennsylvania

La lista también incluía sacerdotes de San Diego y San Bernardino, dado que las segundas diócesis habían sido parte de la primera hasta que las dos se separaron en 1978.

La diócesis de San Diego decidió recientemente actualizar la lista de sacerdotes acusados ​​debido a las preocupaciones planteadas por los feligreses y el público.

La autoridad eclesiástica local enfatizó que ninguno de los sacerdotes que aparecen en las listas actualmente sirven dentro de la diócesis.

LEE: 8 sacerdotes de San Diego se suman a la lista de abusadores sexuales

En una declaración, la diócesis dijo que los sacerdotes vinculados a los casos de abusos sexuales han dejado el sacerdocio por sí solos y han ingresado a la vida secular, o han sido expulsados ​​de la iglesia.

La autoridad eclesiástica instó a los feligreses que han sido abusados ​​sexualmente o que saben de casos de abuso sexual a ponerse en contacto con las agencias policiales locales para reportarlos.

La diócesis también puso a disposición una línea telefónica de ayuda para aquellos que han sido víctimas. Sus casos serán referidos a terapeutas independientes sin cargo para ellos. El número es (858) 490-8353.

LEE: Acusan a sacerdote de San Diego de agredir sexualmente a seminarista

“El dolor causado por el abuso por parte de los clérigos no puede olvidarse ni justificarse”, dijo la diócesis en su declaración.

La siguiente es una lista de sacerdotes acusados que han servido localmente. Además de los nombres, la iglesia ha proporcionado los años que sirvieron, así como las parroquias dónde sirvieron .

Matthew Thompson

1937-1939

Our Lady of Guadalupe, Calexico

Retirado 1975, murió en 1976

Joseph Rossell

1955-1956

St. Anthony Church, Imperial

Murió en 1982

Malachy McGinn

1961

St. Mary’s Church, El Centro

Murió en 1998

Mark Medaer

1961-1962

Our Lady of Guadalupe Church, Calexico

1977-1983

Murió en 1993

Robert Koerner*

1963-1990

St. Patrick’s Church, Calipatria

Murió.

William Savord

1963-1964

Our Lady of Guadalupe Church, Calexico

1965-1968

Immaculate Heart of Mary Church, Niland

1968-1969

St. Joseph’s Church, Holtville

Murió en 2004

Víctor Uboldi

St. Mary’s Church, El Centro

1964-1965

Retirado en 1982 y murió en 2001

William Valverde

1965-1966

St. Mary’s Church, El Centro

Retirado desde 1983.

Paul Gill

1966-1967

Our Lady of Guadalupe Church, Calexico

1968-1971

Our Lady of Guadalupe Church, Calexico

Removido en 1998

Anthony Rodríguez

1967-1971

Our Lady of Guadalupe Church, Calexico

1975-1977

Our Lady of Guadalupe Church, Calexico

Retirado en 1983.

George Lally

1970-1972

St. Mary’s Church, El Centro

Casado

Paolino Montagna

1972-1973

Our Lady of Guadalupe Church, El Centro

1973-1975

Our Lady of Guadalupe Church, El Centro

Dejo la congregación en 1975, regresó a Texas, donde falleció.

Barry Vinyard

1977-1981

Our Lady of Guadalupe Church, Calexico

1986-1991

Our Lady of Guadalupe Church, Calexico

2001-2002

Juvenile jail in El Centro

2002-2003

Calipatria State Prison

Retirado con sus poderes revocados en 2003

Ricardo Mejía

1978

Our Lady of Guadalupe Church, Calexico

Retirado en 2006, murió en 2016

Frank Sierra

1979-1988

Church of Perpetual Help, Brawley

Retirado en 1988, removido en 2002

José Chavarín

1989-1990

Our Lady of Guadalupe Church, Calexico

Regresó a México.