Abuelita con Alzheimer reconoce a su nieta, lo qué le dice se viraliza

(NOTICIAS YA).- Una abuelita con Alzheimer se roba el corazón de miles de personas en redes sociales.

Un video que al parecer llega desde un hogar en Brasil, se viraliza por la reacción de una abuelita que reconoció a su nieta.

Por fortuna alguien estaba grabando el emotivo momento que se ha compartido miles de veces.

LEE: VIDEO: TIENE ALZHEIMER Y LE VUELVE A PEDIR MATRIMONIO A SU ESPOSA

En las imágenes se ve cómo la nieta le está dando de comer sopa de pollo. La joven le dice en portugués: “Habla […] Qué es lo que me quieres decir”.

Lo impactante y emotivo llega cuando por unos momentos reconoce a su nieta y le dice “te amo”.

El semblante de la joven cambia de inmediato y sin dudarlo le responde, “yo te amo también, abuela… yo te amo también”, mientras la toca y entre las dos se intercambian lágrimas de felicidad.

LEE: LUCHAN POR TRATAMIENTO PARA NIÑA DIAGNOSTICADA CON ALZHEIMER DE LA INFANCIA

El video lleva más de tres millones de reproducciones y se hizo más viral este 21 de septiembre Día Mundial del Alzheimer.

Personas con familias con Alzheimer de inmediato compartieron sus experiencias.

Una abuelita que sufre de Alzheimer por un momento mira a su hija, la recuerda y le dice que la ama. 😢 pic.twitter.com/AXFrSj4GPQ — Cardona (@DavidCardona_5) September 20, 2018

Noticias relacionadas:

Los casos de Alzheimer están creciendo rápidamente en EE.UU., y podrían casi triplicarse para el 2050, según la Asociación de Alzheimerinformó CNN.

Lo que llamó la atención fue el sorprendente aumento entre los latinos más que cualquier otro grupo de la población, agrega la fuente.

Como grupo, tiene un 50% más de probabilidades que los blancos no hispanos de desarrollar la enfermedad, según un informe del Edward R. Roybal Instituteon Aging de la Universidad del Sur de California y la red Latinos Against Alzheimer.

Las razones derivan en gran parte el creciente número de su población y también porque los latinos son más propensos a sufrir ciertas enfermedades crónicas, lo que incluye mayor riesgo de Alzheimer dice el informe.

Según el estudio de no haber cura o resolución para la enfermedad, el número de latinos viviendo con Alzheimer podría ser de más 3,5 millones para 2060, advierte.

Un informe de Roybal Institute señala que los latinos, los afroamericanos y los nativos americanos, son más propensos a padecer condiciones de esta índole y a medida que el número de latinos diagnosticados con Alzheimer crezca, tambiénaumentará el costo de su atención:

“Este es un tsunami en marcha. Si no encontramos medicamentos innovadores, vamos a enfrentar una terrible crisis financiera”, dijo el doctor William Vega, director ejecutivo del Roybal Institute y uno de los autores del informe.

Citando a la fuente, según la Asociación de Alzheimer estos son los factores de riesgo de padecer la enfermedad:

• La edad avanzada • La historia familiar • La genética • Estilo de vida que dañan el corazón o los vasos sanguíneos • Presión arterial alta • Apoplejía • Diabetes • Colesterol alto • Enfermedades del corazón

LEE: CIFRA DE LATINOS CON ALZHEIMER CRECERÁ OCHO VECES EN 40 AÑOS, ESTUDIO