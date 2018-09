Agresión sexual: qué recuerdan las víctimas y por qué no lo reportan

(NOTICIAS YA).-Ser empujados a un cuarto, lanzados a una cama y manoseados: estos son las clases de detalles que quedan registrados en la memoria de un sobreviviente de abuso sexual.

La información periférica, como qué día ocurrió o lo que alguien usaba, puede desaparecer o volverse borrosa, especialmente con el tiempo. Pero los momentos más estresantes quedan “guardados” y permanecen “muy destacados”, explica Dean Kilpatrick, psicólogo clínico y director del Centro Nacional de Investigación y Tratamiento de Víctimas del Delito en la Universidad Médica de Carolina del Sur.

“La memoria no es como una cámara de video” y no puede capturarlo todo, dice él. Pero las experiencias más impactantes de la vida —ya sean positivas o negativas— se mantienen enfocadas.

EL MIEDO A SER ASESINADOS

El caso de Christine Blasey Ford, quien acusa al nominado para la Suprema Corte de Justicia, Brett Kavanaugh, de agredirla sexualmente hace décadas, trae el tema a debate en días recientes.

En una carta a la senadora Dianne Feinstein, Ford compartió sus recuerdos. La risa ebria de Kavanaugh y su amigo, la música alta para esconder sus gritos de ayuda, y la mano de Kavanaugh cubriéndole la boca.

“Temí que él pudiera matarme inadvertidamente”, escribió ella.

Cuando se les preguntó a los sobrevivientes de acoso sexual si temían resultar heridos seriamente o asesinados, la mitad de ellos dijo que sí, según Kilpatrick.

“Si ellos dicen ‘sí’ a esto, predice una mayor probabilidad de problemas de salud mental a largo plazo”, dijo él.

Ford le dijo a The Washington Post sobre sus años de sentirse “arruinada” y cómo luchó ansiedad y síntomas de desorden de estrés postraumático.

LAS AGRESIONES SEXUALES SON MÁS TRAUMÁTICAS

No solo las mujeres que han experimentado acoso sexual son propensas a recordar sus agresiones, ellas tienden a tener recuerdos que son más vívidos que mujeres que han experimentado otros tipos de traumas, como accidentes de tránsito, muestra un nuevo estudio.

“Ellas son más propensas a ver el trauma en su mente, ver el plano conceptual, y considerarlo una parte significativa de la historia de su vida”, dijo Tracey Shots, profesora de neurociencia en la Universidad Rutgers, y quien fue coautora del estudio publicado este mes en Frontiers in Psychiatry.

Los recuerdos de violencia sexual también perduraron, y las víctimas reportan significativamente más “meditaciones” del incidente —recurriendo a pensamientos del pasado— que aquellos que recordaron otros acontecimientos estresantes de la vida.

Las víctimas de violencia sexual reportaron 44% más de síntomas depresivos y dos veces más síntomas de ansiedad que aquellos que no tenían una historia de violencia sexual, mostró el estudio.

POR QUÉ LAS VÍCTIMAS DUDAN Y TARDAN EN DENUNCIAR

Ante los recientes casos de acusaciones de agresión sexual, muchas de las cuales ocurrieron hace décadas, la pregunta recurrente es: por qué las víctimas tardaron tanto en reportarlo.

Algunas de las víctimas explicaron sus motivos, los cuales, por supuesto, son distintos dependiendo de cada circunstancia.

La pérdida de privacidad

Para muchas víctimas, denunciar significa dar a conocer su identidad, lo cual puede victimizarlas de nuevo.

Christine Blasey Ford trató de mantener oculta su identidad al acusar a Kavanaugh de abuso, pues temía represalias y amenazas a su vida. Sus temores se hicieron realidad en cuestión de horas, al recibir amenazas de muerte, acoso y teme por su bien y el de su familia.

El temor a que no les crean

Debra Katz, otra abogada, le recomendó a Ford tomar una prueba con polígrafo, es decir detector de mentiras, para demostrar que estaba diciendo la verdad con sus acusaciones.

Miles de víctimas son cuestionadas al hablar del abuso que sufrieron.

Sus nombres serán manchados

Rachael Denhollander, una de las primeras atletas en denunciar públicamente el abuso sexual del entrenador Larry Nassar, dijo que se mantuvo en silencio sobre el abuso por mucho tiempo, luego de ver cómo eran tratadas las personas que sí denunciaban.

“Los vi denigrar el carácter de la víctima, sus motivos, su sinceridad y valorar más otros fines políticos o deportivos por sobre la verdad”, dijo Denhollander.

Sus motivos serán cuestionados

Roy Moore, candidato del estado de Alabama fue acusado por 4 mujeres de haberlas cortejado cuando ellas eran menores de edad. Los partidarios de Moore respondieron diciendo que el momento de la denuncia “era sospechoso”, pues coincidía con su contienda política.

Las víctimas fueron acusadas, incluso por la esposa de Moore, de “conspirar” con los “medios liberales”.

Temen por su carrera profesional

Muchas de las víctimas de Harvey Weinstein aseguran haber mantenido el silencio el abuso por temor a que, al denunciarlo, se cerraran puertas laborales en Hollywood. Weinstein tenía en sus manos las carreras de todas ellas.

Terry Crews, también actor, reveló que fue víctima de una agresión sexual el pasado mes de octubre. El actor dijo que no hizo más que aceptar la disculpa del “productor de Hollywood”, por miedo a ser alienado y vetado de producciones.

Se culpan a sí mismos

Simone Biles, gimnasta olímpica que también fue víctima de los abusos de Nassar, ha hablado mucho sobre la culpa que sintió tras ser violada.

Biles dijo que antes de hablar sobre el abuso, estuvo pensando mucho en si estuvo en sus manos hacer algo para evitarlo, sin darse cuenta que no hizo nada para provocarlo

“Por mucho tiempo me he preguntado ¿fui muy ingenua? ¿fue mi culpa?” dijo en enero.

“Sé que la respuesta a esas preguntas es no. No fue mi culpa. No no debo ni quiero cargar con la culpa que le pertenece a Larry Nassar, a la UASG y a otros”, dijo la gimnasta.

Temen que errores de su pasado sean usados en su contra

Una de las mujeres que acusó a Moore reveló para el Washington Post que, entre sus motivos para no denunciar, se encontraba su pasado caótico que incluía tres divorcios y problemas económicos, temía que todo ello fuera a poner en tela de juicio su palabra.

Ahora, la mujer demanda a Moore por difamación, al llamar sus acusaciones “motivadas por política” y “maliciosas”

QUÉ HACER SI ERES VÍCTIMA DE AGRESIÓN SEXUAL

Las víctimas, también llamadas sobrevivientes de agresiones sexuales, deberían poder decidir cuándo y cómo revelar lo que pasaron, dicen expertos.

Puesto a que cada persona aprende a lidiar con el trauma del abuso de manera diferente, es solo lógico que cada persona decida cuándo y con quién hablar.

Se recomienda, sin embargo, buscar a una persona de confianza quien sepas que no actuará sin tu consentimiento, puede ser un amigo, familiar o colega. O bien, puede ser una persona de una línea de ayuda.

Para personas en los Estados Unidos que quieran hablar sobre ello, pueden comunicarse a la National Sexual Assault Hotline al 800-656-HOPE (4673) o usar el chat de online.rainn.org.

*Con información de CNN*