Bebé muere luego de que su padre lo dejó solo en la bañera

(NOTICIAS YA).- Un bebé de 5 meses falleció luego de que su padre lo descuidó y el pequeño se ahogó en la bañera, de acuerdo con las autoridades del condado Jefferson, Alabama. Por ahora el caso se trata de un accidente.

El pequeño fue identificado como Dezmend Cotton.

Oficiales respondieron a una residencia en Tarrant, Alabama alrededor de las 8:20 p.m. el pasado domingo, por una llamada de emergencia, de acuerdo con las autoridades.

La persona que llamó a emergencias estaba intentando realizar una resucitación cardiopulmonar, mientras los paramédicos llegaban, de acuerdo con Al.com. Cuando llegaron, encontraron al pequeño sin respuesta alguna y se lo llevaron de inmediato al hospital Children’s de Alabama.

De acuerdo con el oficial Randy Christian, el bebé fue pronunciado muerto poco después de haber llegado al hospital.

Christian también confirmó que había sido el padre que estaba bañando al niño, y murió luego de que él lo dejó solo en la bañera.

Cuando regresó, encontró al niño incosciente. No se sabe por cuánto tiempo el padre dejó al niño solo.

“No me puedo imaginar lo duro que será para la familia de ese niño”, dijo Christian en el comunicado. “Esto tocará los corazones para todas las personas invloucradas. Que Dios esté con ellos”.

De acuerdo con Al.com, familiares y amigos estuvieron a las afueras del apartamento el pasado domingo en la noche, mientras los investigadores tomaban fotos en la escena del crimen.

La identidad de los padres todavía no ha sido identificada. Tampoco se sabe si había más personas en la residencia cuando ocurrió el incidente. Las autoridads del condado Jefferson siguen investigando este caso.

La difusión del caso ha generado opiniones divididas entre quienes dan el pésame y envían consuelo a los padres y quienes los critican o se atreven a condenarlos. “Hay algunas personas que no están destinados para ser padres, y ver estas cosas pasando varias veces me hace especular que probablemente esos “padres” no quieren a los niños por cualquier razón y estas acciones los libran de los 18 años de responsabilidad financiera”, comentó un usuario llamado Leeincorporated en Fox News.

A principios de este mes, ocurrió un caso parecido en Iowa. Cuando una madre de 24 años, Seaira Briceno fue acusada de negligencia infantil luego de que su hijo de 11 meses falleció durante un baño.

De acuerdo con las autoridades, Briceno había dejado al bebé junto a su hermano de cinco años solos en la bañera. Briceno le dijo a las autoridades que los niños se quedaron solos nada más por 5 minutos, pero investigadores concluyeron que estuvieron por más tiempo. Ella acudió al baño cuando se dio cuenta de gotas de agua cayendo desde el techo, fue cuando encontró a su bebé sin respuesta, reportó Whotv.

Autoridades descubrieron que Briceno había estado fumando metafetamina el día anterior. También que los niños habían sido dejados 20 minutos solos en el baño, no cinco. Fue arrestada por negligencia infantil.

