“Cuando te vale la vida”: Joven se viraliza tras una pelea en El Paso

(NOTICIAS YA).- Una pelea en un restaurante de El Paso, Texas se viraliza y no por las protagonistas de la discusión, sino por la joven que está en medio de los gritos.

Este fin de semana en El Cometa de N. Zaragoza se reportó una discusión que terminó en golpes y hasta con una joven arrestada. Testigos logran captar con el celular parte de la discusión que circula en Facebook sin imaginar que el video seria compartido hasta hacerse viral.

Lo viral de las imágenes no son las que se están gritando, usuarios en Facebook lo comparten por la joven que estaba comiendo y sin afectarle su alrededor continuó disfrutando de sus flautas.

El video se compartió con el titular, “Cuando eres de Juaritoz y te vale… la vida”.

De inmediato aplaudieron a la joven identificada como Maya quien parecía que no le importó ni afectó los problemas de los demás.

Aunque platicando con Maya, nos cuenta que al final las cosas fueron aumentando de tono y tuvieron que irse sin poder terminárselas. Maya se encontraba con su hijo y esposo quienes acababan de salir de una boda. Lamentablemente la pelea entre dos jóvenes terminó con golpes hasta en el estacionamiento donde hombres también se metieron.

Inclusive llegaron agentes State Troopes y arrestaron a una de las mujeres.

Este domingo 8 de julio, se reporta una pelea que termina con un hombre disparando afuera de un bar en el oeste de El Paso, Texas.

Nueva información: La policía de El Paso arresta este viernes 13 a Andrew Brooksher, de 23 años, en relación a este tiroteo en Little Bit of Texas.

Brooksher, de Ft. Bliss, cuenta con cargos de asalto agravado con un arma mortal. Su fianza se fijó en $150,000. Su foto no se dio a conocer ya que la investigación continúa. En un comunicado se menciona que Brooksher disparó al aire tras una pelea donde el no estaba involucrado. Además se le acusa de apuntar con la pistola a varias personas.

Justo cuando cerraron el bar Little Bit of Texas, ubicado en la calle Doniphan, graban el enfrentamiento. Con el título “¡Esta es la razón por la cual no te C%$# a la esposa de un tipo del ejército mientras él está desplegado! Disparan en Lil Bit anoche.”

Las imágenes comienzan con dos hombres golpeándose en el suelo. Después de separarlos, un joven le grita al rival de su amigo, “Si te metes con su esposa de nuevo, te voy a agarrar”. Entre insultos remarca que la pelea fue por meterse con la esposa de un militar mientras él estaba sirviendo a su país.

Mientras le sigue reclamando, el hombre se va alejando y saca su pistola y lanza varios disparos. Los presentes no pueden creer lo que hace y de inmediato todos se retiran. Por el momento no se reportan heridos.

VIDEO: VIDEO: “INFIDELIDAD” PROVOCA BALACERA AFUERA DE UN BAR EN TEXAS

Mientras tanto en Chico’s Tacos, un video de una pelea causa controversia dejando miles de comentarios.

La página de Facebook “915 On Blast” donde solo publican acontecimientos de El Paso, publicó este video que se está viralizando.

Desde la sucursal de Zaragoza, dos guardias de seguridad les piden a cinco jóvenes que se retiren. Por lo que se ve consumieron bebidas alcohólicas. Mientras se alejan intercambian insultos con otras personas que no se ven en el video. De repente pasa otro joven de camisa gris que se encontraba ordenando.

Se escucha que les pide que se vayan si no amenaza con golpearlos. En ese momento, decide mostrarles que tiene una pistola y siguen las amenazas.

La controversia en redes sociales comenzó respondiendo la pregunta, ¿es legal o ilegal sacar una pistola en una situación así?

Mientras algunos dicen que es legal por sentirse en peligro y haber evitado una pelea mayor, otros dicen que no estaba en peligro y solo pone en mal a quien en verdad sabe utilizar un arma que obtuvo con un permiso especial.

VIDEO: SACA PISTOLA DURANTE PELEA EN CHICO’S TACOS

Y en las calles del centro, el video viral se lo lleva el arresto de una mujer y su acompañante. Las imágenes que han sido reproducidas miles de veces ocurrieron en el centro de El Paso.

Según testigos, la mujer que conducía en aparente estado de ebriedad, se impactó con un vehículo, después casi atropella a un oficial y el resto de la historia fue captado en cámaras.

Otras personas comentaron que los protagonistas del arresto también participaron en una pelea en un bar antes del video. Al parecer el auto no era de la conductora. El dueño del vehiculo se quedó en el bar.

En otros comentarios, alegan que las bolsas de aire explotaron tras el impacto y el humo provenía del motor. Lo más viral de las imágenes es ver cuántos policías tuvieron que intervenir.

VIDEO: ARRESTO VIRAL EN EL PASO TRAS SALIR DE UN BAR

LEE: ARRESTOS TRAS EL VIDEO DE LA BRUTAL GOLPIZA AFUERA DE UN BAR EN EL PASO