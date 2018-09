Hoja de vida presentada a mano se hace viral en redes sociales

(NOTICIAS YA).- Un joven de escasos recursos se acercó a una mujer para pedirle trabajo, pero este documento era diferente, ya que estaba escrito a mano, en una hoja de cuaderno y con lapiceros de color azul y negro, todo ocurrió en Córdoba, Argentina.

La historia nace luego de la publicación de Euge López, quien se conmovió por el esfuerzo de un joven en búsqueda de una oportunidad para poder trabajar.

López publicó la historia no sin antes mostrar su alegría de lo que pasó posteriormente, pues la gente reaccionó conmovida y espera que esto ayude al joven, esto decía en su cuenta de Facebook:

“¿Hola cómo estás? te molesto un segundo para hacerte una consulta, ¿están tomando gente?, porque yo estoy buscando trabajo, me dijo este joven bien educado que esperó su turno para que lo atienda con tranquilidad y estaba bien prolijo” ( es decir detallista).

Agregó “buen día, por el momento no, pero podes dejarme tu CV (Currículum vitae) si queres”, pero el chico insistía: “lo qué pasa es que no tengo ni para imprimir, no te preocupes, toma asiento en esa mesa que están mis cosas y escribilo, te doy una hoja”.

“No, yo traje un cuadernito y lapicero, gracias, y así quedó de prolijo su CV”.



“Le puse carita feliz para cuando necesitemos gente, qué importa que no tenía para imprimir, si lo que lo que quiere y lo que necesita es trabajar”.

Actualmente su publicación cuenta con más de 10 mil interacciones y más de siete veces compartidas, lo mejor de todo, las personas han llamado al joven para darle empleo.