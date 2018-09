La lactancia es mejor incluso que la leche materna en botella

(NOTICIAS YA).-Amamantar es lo mejor para el bebé, incluso que la leche materna en botella, sugiere un nuevo estudio canadiense publicado el lunes en la revista Pediatrics.

Según CNN, la investigación ya ha demostrado un vínculo entre la lactancia materna y el menor riesgo de obesidad para los bebés, pero sugiere diferencias entre los beneficios de la lactancia materna directa y alimentar con leche materna en la botella.

Aun así, incluso la leche materna bombeada fue superior a ninguna, en línea con investigaciones pasadas.

La autora del estudio Meghan Azad, científica investigadora del Instituto de Investigación del Hospital Infantil de Manitoba dijo: “las madres que bombean hacen un gran esfuerzo para lograrlo, y no me gustaría que tengan la impresión de que no vale la pena.

Pero considera que la leche bombeada no es igual o no tan buena.

De más de 2,500 bebés del estudio canadiense Desarrollo Infantil Saludable, aquellos con los puntajes más bajos del IMC a los 12 meses fueron aquellos que fueron amamantados, sin fórmula, y que comenzaron a comer otros alimentos alrededor de 5 a 6 meses. (Los investigadores no distinguieron cómo los bebés fueron alimentados con leche materna después de los resultados de 3 meses).

Los investigadores dicen que esto podría afectar el riesgo de los niños de tener sobrepeso o desarrollar obesidad en el futuro. El nuevo estudio encontró que detener la lactancia materna antes de los 6 meses se relacionó con:

Un aumento de peso más rápido

Un índice de masa corporal más alto a los 12 meses

Tres veces el riesgo de tener sobrepeso en comparación con la lactancia materna exclusiva

“Otros datos han demostrado bastante bien que si usted tiene un índice de masa corporal elevado (BMI) al inicio de la vida, le prepara para la obesidad infantil y adolescente en el futuro”, dijo Lars Bode, director de la Fundación Larsson-Rosenquist. Milk-Infant Center of Research Excellence en la Universidad de California en San Diego.

Bode señaló que el mecanismo detrás de por qué la lactancia materna podría ser superior al bombeo aún no está claro, si de hecho se encuentra finalmente un vínculo causal con el IMC:

Tal vez algo le sucede a los componentes de la leche materna cuando se refrigera, congela o descongela. Tal vez el acto de amamantar le permite a los bebés controlar mejor la cantidad que están consumiendo. (Los datos del estudio no analizaron la leche materna ni midieron la cantidad consumida).

En los Estados Unidos, “muchas mamás, tienen que volver a trabajar después de unas semanas, por lo que si quieren continuar proporcionando leche materna, tienen que hacerlo bombeando”, dijo Azad.

“Estados Unidos es miembro de un grupo exclusivo de 3 naciones que no ofrecen baja por maternidad remunerada”, escribió la Dra. Alison Volpe Holmes, profesora asociada de pediatría de la Escuela de Medicina Geisel en Dartmouth, en un editorial publicado en la misma revista.

El estudio de Azad descubrió que cuanto más se amamanta, más fuerte es el vínculo con estos beneficios, incluso si se trata de alguna fórmula.

“Cualquier cantidad es mejor que ninguna. Cuanto más puedas hacer, mejor”, dijo Azad. “Cada alimento cuenta”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva “hasta los 6 meses de edad, con la continuación de la lactancia junto con los alimentos complementarios adecuados hasta los dos años de edad o más”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hay muchas otras buenas razones para amamantar cuando sea posible: un menor riesgo de algunas infecciones, diabetes tipo 2 y asma, por nombrar algunos.

La lactancia “todavía es mucho más poderosa que la alimentación con fórmula”, independientemente de cómo se alimenta, dijo Bode.