Policía de Florida asesinó a su esposa y luego se suicidó

(NOTICIAS YA).- Las autoridades del condado Pasco en Florida, siguen investigando el asesinato-suicidio que ocurrió en la madrugada de este lunes, en una residencia en Land O’ Lakes.

Un hombre identificado como Kirk Keithley, de 39 años, mató a su esposa y luego se suicidó, sus hijos de 2, 4, 7 y 14 años estaban en la casa.

Keithley era un policía de la oficina del alguacil del condado Hillsborough.

Las autoridades del condado Pasco respondieron a una llamada de emergencia en la cuadra Terrazzo Way, cuando el hijo de 14 años, corrió afuera de la casa luego de haber escuchado una pelea de sus padres y luego, el disparo fatal, de acuerdo con el oficial Chirs Nocco en una conferencia de prensa.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron el cuerpo de la esposa de Keithley, Samantha Keithley, el en sofá. Fueron al segundo piso y encontraron a los otros tres niños a salvo. Sin embargo, el oficial Keithley estaba muerto por una herida de bala. De acuerdo con el primer informe, se trata de un suicidio.

En unos mensajes de texto enviados a una amiga, Samantha comunicó el agresivo comportamiento de su esposo hacia ella esa tarde.

“Kirk ha perdido la cabeza”, decía uno de los textos. “Él literalmente la perdió. Me ha estado agrediendo por las últimas 6 horas y le he pedido repetidamente que me deje sola porque estoy enferma”, reportó el Tampa Bay Times.

El oficial Nocco dijo que Keithley no había usado su arma de oficial para los disparos, y que las autoridades del condado Pasco no habían recibido llamadas de violencia doméstica en esa residencia anteriormente.

“Tan solo rezen por los niños”, dijo Nocco. “Es lunes por la mañana, hay muchas personas despertándose, preparándose para ir a la escuela, y hay cuatro niños intentando arreglar sus vidas destrozadas e intentar comprender qué pasó durante la noche”.

Keitley fue oficial del condado Hillsborough durante nueve años. Y anteriormente había trabajado en el Departemento de la Policía de St. Pete. La pareja tenían 6 años de casados, de acuerdo con la amiga de Samantha, Kristin Kellin, ella era enfermera pero trabajana en el Hard Rock de Seminole. Recientemente había sido promovida a una posición de gerente.

“Ella disfrutaba de la vida”, dijo Kellin al Times. “Eventos de deporte, viajar. Ella tenía sus mejores amigos, cinco de ellos, incluyéndome a mí. Ella era una perosna extraordinaria. Le gustaban los conciertos”.

En un comunicado, el alguacil del condado Hillsborough, Chad Chronister comunicó que estaba destrozado y que las autoridades siguen investigando el caso.

“Lamentablemente, anoche, uno de nuestros oficiales estuvo involucrado en un evento en donde le quitó la vida a su esposa y luego la suya. No puedo expresar lo destrozado que estoy. La violencia doméstica no tiene lugar en nuestra sociedad”.

