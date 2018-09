VIDEO: Intenta cruzar a los EE.UU. con un joven en la cajuela

(NOTICIAS YA).- Graban la detención de una joven que intentaba cruzar a los Estados Unidos. El problema fue que, en el interior de la cajuela del vehículo, llevaba a un joven escondido.

A través de Facebook, se viraliza el video donde se ve cómo agentes de Aduana inspeccionan el vehículo de una joven que al parecer intentaba cruzar a Texas.

Tras abrir la cajuela, sale un joven. De inmediato la bajan del auto y se los llevan arrestados. El incidente ocurrió este lunes a las tres de la mañana.

Autoridades de Aduana no han dado a conocer los detalles, sin embargo, advierten que nadie debería estar grabando en estos casos.

Está prohibido usar el teléfono en esa área de inspección, de hacerlo podría hasta recibir una multa.

Estaremos al pendiente de más detalles.

Noticias relacionadas:

Los enfrentamientos en los puentes internacionales que dividen Ciudad Juárez y El Paso continúan apareciendo a traves de videos.

A pesar de que autoridades mencionaran que tendrían más vigilancia para evitar este tipo de discusiones, el estrés de estar tantas horas esperando cruzar no ayuda y muchos terminan insultando y hasta golpeándose.

En la página de Puente Libre compartieron el más reciente incidente en laavenida Juárez. Testigos logran grabar cuando dos conductores se golpean ya que al parecer uno se le atravesó al otro.

Los protagonistas son un hombre y un adulto mayor, siendo este último el que termina en el piso pero rápidamente se levanta para seguir la pelea.

En otro video viral de agosto, una mujer denunció a un hombre que hasta le abrió la puerta y quería robarse su bolso.

La mujer dice que a ese hombre ya se le había metido como seis autos y al “arrebasarlo” supuestamente se enojó con ella.

VIDEOS: TRISTEZA EN LOS PUENTES, SIGUEN LAS PELEAS

Surge otro video viral que llega desde los Puentes Internacionales que dividen Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.

En esta ocasión, una pareja graba a por lo menos dos “limpia vidrios” en el puente Córdova-Américas exigiendo que les den 20 dólares “por dejarlos pasar”.

Mientras le dicen, “reconoce el favor de uno”, el conductor le menciona, “pues sí pero me hubieras dicho desde un principio, sabes que te voy a cobrar 20 bolas y ahí me quedo, no me dijiste nada”.

En su defensa los franeleros le mencionan que no le están cobrando “150 ó 200 dólares”. Además alegan que el cambio lo va ayudar cuando baje ya que las líneas se abren y pasaría más rápido.

Durante la extorsión, se percatan que la mujer los está grabando. Mientras uno dice que no importa, el otro molesto agrega, “si nos está grabando señora es peor, le voy a grabar a usted sus placas y la vamos a catalogar ¿quiere eso?”.

El video apareció en la página “Reporte de Puentes” en donde también publicaron la foto de limpia vidrios acosando a un conductor. En los comentarios se llegó a la conclusión de que se trata del mismo incidente.

VIDEOS: GRABAN A “LIMPIA VIDRIOS” EXTORSIONANDO A CONDUCTOR EN PUENTE