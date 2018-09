Arrestan a sospechoso de brutal ataque a batazos a indigentes

(NOTICIAS YA).- Las autoridades en Los Angeles informaron este lunes que arrestaron a un sospechoso en relación a una serie de ataques brutales contra hombres sin hogar en el centro de la ciudad que dejaron a dos muertos y varios heridos de gravedad.

Ramón Escobar, de 47 años, fue arrestado luego de que la policía dijera que había atacado a un vagabundo en Santa Mónica, informó el diario Los Angeles Times.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Los Angeles dijo que Escobar había sido acusado de dos cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato en relación con una serie de ataques brutales con un bat de beisbol contra hombres sin hogar mientras dormían a principios de este mes.

La víctima en el ataque de la mañana del lunes en Santa Mónica parecía ser indigente y estaba sentada o apoyada contra una pared cuando fue golpeada, dijo el teniente de la policía de Santa Mónica, Saul Rodríguez.

Hasta el momento no está claro si la víctima estaba dormida en ese momento o si ocurrió un robo. No se recuperó ningún arma, y no esta claro si se utilizó un bate de béisbol.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, permaneció inconsciente y en estado crítico en un hospital la tarde del lunes, dijo Rodríguez.

El arresto de Escobar se produjo después de una serie de ataques en el centro de Los Ángeles y Santa Mónica, que dejaron tres muertos y una cuarta persona gravemente herida.

En cada uno de los ataques anteriores, la víctima sufrió un traumatismo de fuerza contundente en la cabeza mientras dormía afuera, dijo la policía.

Alrededor de las 4:00 de la madrugada del 16 de septiembre, un hombre golpeó a un vagabundo con un bate de béisbol en la cabeza y los hombros mientras dormía cerca de las calles 5th y Flower, dijo la policía de Los Ángeles

La víctima de 59 años murió de sus heridas dos días después, según la oficina forense del condado de Los Angeles.

Menos de una hora después, la misma persona atacó a otros dos hombres sin hogar que estaban durmiendo en Flower Street, cerca de Wilshire Boulevard, dijo la policía. Una víctima, un hombre de 20 años, también murió de sus heridas el jueves. La tercera víctima fue hospitalizada en estado crítico.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, a la espera de la notificación de sus familias.

Medios de California han reportado que Ramón Escobar es también una persona de interés en las desapariciones el mes pasado de Dina Escobar, de 60 años, y su hermano, Rogelio Escobar, de 65 años, dijo la policía de Houston.

La furgoneta quemada de Dina Escobar fue encontrada en Galveston unos días después de que ella fue a buscar a su hermano, que estaba desaparecido. Fue vista por última vez el 28 de agosto, dos días después de que su hermano desapareció, dice el comunicado.

Ramón Escobar es su sobrino y la policía quiere hablar con él, dijo la policía.