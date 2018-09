Espeluznante violación y asesinato de niño de 8 sacude a Uruguay

(NOTICIAS YA).-El presunto abuso sexual y brutal asesinato de un niño tiene en vela a todo Uruguay, exigiendo si no justicia, venganza por el espeluznante crimen que un joven de 16 años cometió contra un pequeño de 8.

Inti Nahuel Lois fue encontrado sin vida en una zona boscosa cercana a su casa, en Uruguay. Presentaba fuertes golpes en la cabeza, posiblemente realizados con piedras o con una pala, tenía fracturas en su cráneo y en su brazo, el cual estaba casi desmembrado, además de presentar “claras señas de abuso sexual”, de acuerdo a autoridades.

Un joven de 16 años es el único detenido y presumiblemente el único culpable de la muerte del pequeño Inti. Su procesamiento se dio después de que varias personas revelaran haberlo visto con la víctima horas antes de su desaparición y lo vieran después volver del campo con la bicicleta del niño, quien horas después fue reportado como extraviado.

Durante las horas subsecuentes a su desaparición, luego de ser reportado a las 15 horas del viernes como perdido, el presunto asesino, al igual que sus padres, participó en la búsqueda que vecinos organizaron para encontrar a Inti.

La policía, sin embargo, ya tenía en la mira al joven de 16 años, y para la mañana de sábado, cerca de las 11 horas, ya lo tenían más que identificado, pero decidieron no revelar nada a padres ni medios por miedo a represalias de la comunidad, como un linchamiento.

El País, medio uruguayo, relata que para las 16 horas de sábado, el joven de 16 años acudió a la casa de la víctima a decirle al padre de Inti que le había comprado la bicicleta a su hijo, pero él lo encontró sospechoso.

El padre de Inti le llamó a su exesposa, quien se encontraba con el padrastro de Inti en la oficina de la policía, para decirle lo que el adolescente le contaba. La madre de inmediato sospechó y le pidió a padre que le llamara a la policía.

El joven, entonces, se dio a la fuga solo para ser arrestado por la policía unos minutos después. Luego de interrogarlo, el adolescente reveló dónde estaba el cuerpo del niño y fue arrestado.

Los padres del adolescente dicen estar tan sorprendidos e indignados por el terrible crimen que cometió su hijo.

“Me duele porque es mi hijo, pero eso no se le hace a un ser humano, eso no se le hace a un niño”, dijo el padre del adolescente homicida.