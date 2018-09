Encuentran muerta a pareja en habitación de resort en Clearwater Beach

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Clearwater siguen investigando el caso de dos cuerpos que fueron encontrados en el resort Shepards en Clearwater Beach. Hasta el momento, se trata de un aparente homicidio-suicidio.

Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia el pasado martes alrededor de la 1:30 p.m. Se trata de dos personas adultas, que luego identificaron como Jeffrey Scott Little. de 55 años. y Melissa Sue Little, de 50, una pareja de New Port Richie.

Detectives etuvieron toda la tarde investigando en cómo habían muerto estas personas, si se conocían o no y si había sido un accidente o si trata de un crimen.

La mañana del miércoles confirmaron que Jeffrey le disparó a Melissa y luego se suicidó con el arma de fuego.

Las autoridades dijeron que la familia vivía en Reef Drive en New Port Richey y se habían registrado en el hotel un día antes del incidente, reportó Fox 13.

Mientras la investigación estaba siendo llevada acabo, el hotel seguía teniendo sus puertas abiertas, el protocolo seguia normal a pesar de la cantidad de patrullas y de oficiales.

“No tenía idea de lo que estaba pasando”, dijo Simone Dallabona, quien tenía poco tiempo registada en el hotel a Fox.”Y luego, hablé con este hombre y él me dijo que aparentemente dos personas habían sido encontradas muertas ahí. Fue muy escalofriante”.

Hasta el momento, no se sabe con claridad el motivo del asesinato-suicidio. Las autoridade siguen buscando respuestas.

“Esto es un paraíso y nosotros no queremos ver este estilo de cosas aquí”, dijo un vecino del área a Fox. “Pero, no le quita lo grandioso que este lugar es. No lo hace. Clearwater Beach siempre será nuestro paraiso”.

Un gerente del resort le dijo a Fox 13 que mientras la investigación policial esté en marcha, no harán ningún comentario sobre lo que pasó adentro del edificio.

Este es el tecer asesinato- suicidio que ocurre en el área de Tampa Bay esta semana. El primer caso ocurrió el pasado domingo, cuando un hombre asesinó a su esposa, a su hijastra de 16 años y luego se suicidó tras una disusión.

El segundo caso, ocurrió en la madrugada del pasado lunes cuando

Un hombre identificado como Kirk Keithley, de 39 años, mató a su esposa y luego se suicidó, sus hijos de 2, 4, 7 y 14 años estaban en la casa. Keithley era un policía de la oficina del alguacil del condado Hillsborough.

Estos dos casos también siguen estando bajo investigación.

