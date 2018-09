Boxeador Ortiz se entrega a la policía por 3 cargos de agresión sexual

(NOTICIAS YA).- El boxeador Víctor Ortiz se entregó a la policía en Oxnard, California para hacerle frente a tres cargos por agresión sexual en Estados Unidos. El pugilista se entregó a la policía el martes a las 3 de la tarde y ya se le fijó una fianza de 100 mil dólares.

Víctor Ortiz es acusado por la Fiscalía del Condado de Ventura por violación, copulación oral forzada y abuso con sus extremidades desde el pasado 19 de marzo cuando una mujer lo denunció ante el Departamento de Policía de Oxnard. Aunque el boxeador ahora vive en Tarzana, California, los hechos supuestamente se registraron cuando él vivió en Oxnard.

En el condado de Ventura se reveló que Ortiz tiene otros cargos, unos pendientes y otros ya purgados como el de octubre de 2017 cuando aceptó haber cometido un delito menor al conducir en estado de ebriedad el pasado 24 de septiembre de 2016. Otro incidente se registró el 25 de julio cuando golpeó a uno de sus seguidores en el Rose Bowl, en Pasadena, California durante un concierto de Kenny Chesney. Ortiz tiene agendada una pelea contra John Molina Jr el domingo en un duelo de peso Welter a 12 asaltos en el Citizens Business Bank Arena de Ontario, California. Aún no queda claro si la pelea se disputará pues los promotores de Premier Boxing Champions no han definido la estrategia que seguirán ante la decisión que tomó el pugilista.

En el ámbito deportivo, Ortiz es un atleta con buen desempeño con 25 triunfos por nocaut, en 2011 perdió su título mundial contra Floyd Mayweather. En sus últimas 8 peleas no ha obtenido los resultados esperados por sus seguidores que disfrutaron su aparición en 2013 en el programa televisivo “Bailando con las estrellas” de la cadena ABC.