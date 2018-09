Houston podría ser la próxima sede de un burdel de muñecas sexuales

(NOTICIAS YA).- La compañía Kinky S Dolls, que ya existe en Toronto, Canadá, ha puesto su ojo en la ciudad de Houston para crear el nuevo burdel de muñecas sexuales en la ciudad.

Desde hace aproximadamente un mes la empresa dio a conocer sus planes en redes sociales, pero el tema esta semana es más delicado ya que se ha empezado a buscar un lugar en específico, lo que ha generado que diversos funcionarios se pronuncien en contra de esta iniciariva.

El Houston Chronicle, publicó que el alcalde Sylvester Turner, afirmó que “la ciudad actualmente está revisando las ordenanzas existentes, o considerará redactar nuevas ordenanzas, que podrían restringir o regular tales empresas. Este no es el tipo de negocio que me gustaría ver en Houston, y ciertamente este no es el tipo de negocios que la ciudad busca atraer “.

David Gamboa, uno de los directores de Elijah Rising, dijo “el negocio de las muñecas robot solo refuerza la idea de que las mujeres son solo objetos corporales o propiedades”.

Bajo las condiciones actuales, expertos afirman que esta empresa podría iniciar de manera legal, Richard Weaver, abogado de Houston, afirma que “actualmente no hay leyes en los Estados Unidos para evitar la venta del tipo de muñecas destinadas a este burdel de robots”.

Peligro en su uso

Real Love Sex Dolls of Austin, una de las empresas con mayor ventas de muñecas sexuales, advirtieron que estas son destinadas para un solo dueño, ya que las muñecas son hechas de un material que no se puede esterilizar.

Stacey Townsend, directora ejecutiva de Real Love Sex Dolls, dijo a Chron que “son mujeres de un solo hombre y no están destinadas a ser compartidas, están hechas de elastómero termoplástico, o TPE, y silicona, y que no se pueden esterilizar por completo después del uso”.

