Madres demandan porque CYFD ha negado apoyo a familias

(NOTICIAS YA).- Un grupo de madres de Nuevo México están demandando al Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (CYFD) ya que el departamento está negando de manera ilegal la asistencia médica hacia algunas familias y sus niños. Buscan una solución de inmediato por la ley.

La demanda fue llevada a cabo el pasado martes por las mujeres de la organización OLE, una organización sin fines de lucro que “ayuda a las familias trabajadoras en Nuevo México”.

“Todos deberíamos poder ir a trabajar sabiendo que dejamos a nuestros hijos en buenas manos”, dijo Annette Torres, una de las demandantes del caso Torres v. Jacobson. “Realmente no puedo contar lo devastada que estuve cuando CYFD me negó la asistencia para el cuidado de niños. Ha sido una tremenda lucha para poder subsistir. Sin el cuidado de niños, no podría trabajar”.

LEE: Demandan jugadores de fútbol de preparatoria por violar compañeros

De acuerdo a un comunicado realizado por OLE, una de las madres que forma parte de esta demanda, no podrá regresar a su trabajo ya que no puede costear una guarderia a tiempo completo para su niño. Esta madre tendrá que buscar otro empleo por menos horas para poder cuidar a su hijo y con un salario menor.

Otro de los casos se trata una maestra de preescolar y una asistente médico que tampoco pueden costear los copagos que están siempre cambiando y también que son impredecibles, algunos tan altos como $400 dólares al mes, que es lo que el CYFD asigna a las familias.

La demanda dice que CYFD le niega la asistencia a las familias que tienen un ingreso mayor al del 150 por ciento del nivel de la pobreza federal, lo cual es alrededor de $31,000 dólares para una familia de tres, reportó KRQE.

El grupo demanda que la eligibilidad debería de ser de 200 por ciento del nivel de pobreza.

LEE: Demandan a fabricantes de apps móviles por violación de privacidad

Por su parte, Torres también dijo que ella se encontraba protestando para que otras familias no tengan que pasar por lo mismo que ella.

“Es por eso que estoy aquí para que otras familias no tengan que luchar. Hay ayuda, pero no todos están recibiendo esa ayuda”, dijo Torres.

Por otro lado, los métodos de CYFD para calcular los montos de copago son arbitrarios y no se han establecido a través de un proceso público y transparente según lo exige la ley. Tampoco explican cómo determinar los copagos, más allá de decir que el sistema informático lo hace.

LEE: Demandan a Google por rastrear ubicaciones sin permiso de usuarios

“Nuestra familia ha tenido que hacer muchos sacrificios para que mi esposa y yo podamos ir a trabajar sabiendo que nuestros hijos reciben atención segura y de calidad”, dijo John Cambra, cuya esposa es una de las demandantes, de acuerdo al comunicado. “Ha sido increíblemente difícil hacer que las cosas funcionen. Nuestros copagos fueron tan altos que no hemos podido tener un vehículo y le hemos tenido que pedir a nuestras familias que nos ayuden con pañales y toallitas húmedas para nuestros hijos”.

La demanda también exige que el CYFD implemente un sistema para notificarle a las familias el motivo de su denegación o reducción de los beneficios e información sobre el dearecho a apelar.

VIDEO RELACIONADO