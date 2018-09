Pasó 35 años en el ejército y ahora se dedica a apoyar a veteranos

(NOTICIAS YA).- Después de servir en el ejército por 35 años, un veterano del Valle de Coachella busca continuar apoyando a la población de veteranos en su comunidad además de entrenar e incentivar a jóvenes a reconocer los beneficios que puede ofrecerles el ejército.

Adais García Jr. es un veterano que pasó gran parte de su vida en el Valle de Coachella y ahora busca motivar a los jóvenes y apoyar a otros veteranos para que conozcan sus derechos.

“Estoy ayudando a los soldados veteranos que estuvieron de combate en Vietnam, Corea, soldados que vienen para atrás de Afghanistan y de Iraq y tienen el mental de que no van a ganar nada ellos de “disability” así que yo les enseño”.

Y es que García comenta estar orgulloso de sus raíces y considera importante que todos sepan los dos idiomas “y que no se le olvide de dónde vino uno”.

“En el rango en el que yo estuve no había muchos latinos”.

Es por eso que ahora también entrena y motiva a jóvenes que puedan estar interesados en el ejército.

“No es solo el ir al combate, hay beneficios que les pueden ayudar cuando salen, con la escuela, la casa, muchas cosas”, menciona.

Y ese fue el caso de García, quien a pesar de abandonar la preparatoria debido a las provocaciones de sus compañeros que estaban involucrados en pandillas; logró terminar una preparación académica mientras estaba en las fuerzas armadas.

“Ellos eran unos de que cuando estás en el break o en el lunch room, te pushaban cuando querían pelear y yo le dije a mi papa que ya no quería estar en la high school y me salí, a los 17 anos me salí.”

De 1974 y 2014 sirvió a las fuerzas armadas en diferentes cargos, como policía militar y en el equipo de infantería.

A su regreso estudio una licenciatura y maestría; y ahora utiliza su experiencia y conocimiento para ayudar a otros.

García ademas aconsejó a los jóvenes “que no paren, porque el día que pares es el día en que te lastimas tu solo”.