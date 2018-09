Pierde su celular repleto de recuerdos de su mamá muerta: Pide ayuda

(NOTICIAS YA).- Un pequeño de 11 años pide ayuda para encontrar el celular con recuerdos de su madre muerta. Miguel Retamar publicó en su cuenta de Facebook lo que le había pasado y pidió ayuda para encontrar el celular donde tenía fotos, videos y audios de su madre.

Miguel cumplió años en mayo y su familia le regaló el smartphone donde guardaba los recuerdos de su progenitora quien murió de cáncer hace cinco meses.

Con el valor sentimental tan fuerte por el aparato acudió a su cuenta y publicó lo siguiente, “Hoy 24/9 sobre las 11 tome un remis (taxi) con mi abu para acompañarla a cobrar su jubilación y al bajar del mismo se me cayó el celular. Cuando me di cuenta el remis ya se había ido. En el celular tengo recuerdos de mamá que ya no está conmigo como fotos y audios de ella que necesito recuperar. Muchas gracias”.

La publicación se compartió por las redes sociales de Argentina de donde es el menor.

El problema es que por el momento nadie lo ha logrado ayudar. En los comentarios agrega que es un teléfono Samsung Galaxy J1Ace negro y tiene el vidrio templado y cuenta con un rasguño en la pantalla.

Ahora la publicación se viraliza en otros países donde la gente le manda buenos deseos de que pronto lo pueda encontrar.