Joven de 21 años cumple sueño antes de morir de cáncer

(NOTICIAS YA).- Un joven fanático de los videojuegos falleció recientemente a causa de cáncer, no sin antes cumplir su sueño de ser uno de los primeros en jugar “Super Smash Bros. Ultimate” antes de su lanzamiento oficial.

De acuerdo con Mirror, miles de personas se unieron a una campaña en línea para lograr que Chris Taylor, de 21 años, pudiese disfrutar el exclusivo juego antes de su lanzamiento, pues solo le quedaban escasos meses de vida.

El producto será lanzado oficialmente por Nintendo en diciembre próximo, pero Taylor lo recibió en su casa recientemente. El originario de Ontario, Canadá, expresó que no podía creer que su sueño se había cumplido.

El joven fue diagnosticado con osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta a los huesos. En julio pasado, le dijeron que tenía solo entre tres y seis meses de vida.

Chris falleció esta semana, en su propia casa y rodeado de familiares y amigos, confirmó su hermano, Zach. “En nombre de él y de nuestra familia estamos extremadamente agradecidos por todo el amor y apoyo que recibió Chris. Ustedes hicieron posible que su sueño se hiciera realidad. Espero que el recuerdo de Chris viva en todos nosotros cuando juguemos”, expresó.

La campaña para lograr que Taylor pudiera lograr su sueño inició el 13 de septiembre pasado, cuando admitió en internet que era infantil estar triste por un videojuego pero, al mismo tiempo, le partía el corazón saber que nunca llegaría a jugarlo.

La semana pasada, dos representantes de Nintendo llegaron a su casa con una versión demo del juego, el cual Chris pudo disfrutar junto a su hermano Zach, su amigo Benjamin y su madre por espacio de tres horas. El joven compartió imágenes del momento, en las que se notaba feliz y sonriente.

“No hay palabras para describir cuán agradecido estoy. No lo merezco pero ustedes lo lograron y su amabilidad me conmueve hasta las lágrimas. Muchas, muchas, muchas gracias”, escribió entonces.

Taylor abandonó su tratamiento contra el cáncer en julio pasado. “Me he sometido a seis tratamientos diferentes para mi cáncer y no han tenido un efecto notable, incluso han empeorado la situación. Pero también me enteré que soy terminal”, reveló entonces.

“Gracias a todos. La jornada ha sido larga y dolorosa, pero con su apoyo podemos cambiar una muerte lenta y dolorosa a una en la que me pueda ir con una sonrisa”, finalizó su mensaje.