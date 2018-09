Residentes de Coachella recaudan víveres para damnificados de Sinaloa

(NOTICIAS YA).- Una mujer del Valle de Coachella inició una campaña para recabar víveres que serán enviados a diferentes poblados del estado mexicano de Sinaloa, que han resultado afectados por las fuertes tormentas en los últimos días.

La Depresión Tropical 19-E ubicada en el océano Pacifico ha dejando terribles inundaciones; calles inundadas, arroyos que se desbordan y la lluvia que continúa y que ha quedado captada en impactantes videos grabados por los residentes.

Claudia Valdez es originaria de Los Mochis, Sinaloa y dice que está conmovida por la situación de la gente “no solamente de mi ciudad sino toda Sinaloa; hay gente muerta y desaparecida”.

El fenómeno meteorológico ha desencadenado una situación crítica para algunas familias que se encuentra viviendo con hambre y sin hogar.

“Había una mujer embarazada durmiendo en el piso porque no tienen cama, no tienen nada, ni donde sentarse. Los niños no tienen ni alimentos ni agua, entonces hay que hacer algo por la gente”.

Ahora Claudia recauda víveres en su negocio de nutrición en Coachella, con el fin de apoyar a esos damnificados que han perdido todo.

“Parte de mi familia, sus casas se sumieron debajo del agua y lamentablemente estamos esperando más lluvias”.

A la causa también se sumó una compañía de camiones de pasajeros de México que estaría transportando las donaciones desde Coachella hasta Los Mochis.

“Nuestra meta es llenar ese camión y si podemos llenar dos o tres sería fantástico”.

Las personas que deseen apoyar pueden donar alimentos enlatados, aguas embotelladas y lo esencial para el cuidado de un infante. También se necesita equipo de limpieza para desinfectar hogares afectados por el agua sucia de las inundaciones.