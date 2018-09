Testigos de Jehová desnudos raptaron a familia esperando el Armagedón

(NOTICIAS YA).-Tres personas que fueron detenidas cuando, desnudas, habían secuestrado a una familia, eran miembros de la iglesia de los Testigos de Jehová quienes estaban seguros de la inminente y pronta llegada del fin del mundo, de acuerdo a nuevos documentos de la corte.

Medios canadiendes han obtenido documentos de la corte que revelan que tres personas arrestadas, dos mujeres y un hombre, se han declarado culpables de secuestro y haber tenido como rehenes a una familia; una de las mujeres admitió haber conducido de forma peligrosa.

En noviembre de 2017, este caso fue noticia luego de que autoridades canadienses atendieran un llamado de emergencia por un choque en un parque industrial. Cuando la policía llegó, encontraron a un grupo de personas cantando “Jehová” y negándose a salir del vehículo.

Dentro del vehículo, un BMW blanco, estaban cinco personas, cuatro de ellas estaban desnudas a pesar de las bajas temperaturas, que llegaban a menos de 10 grados Celsius, o 14 Fahrenheit.

Las personas en el auto, de acuerdo a las declaraciones de la policía, presentaron “extrema resistencia y fuerza” a la hora de negarse a ser detenidos y al recibir descargas eléctricas de la policía.

El extraño caso se hizo noticia muy conocida en su momento, pero hasta ahora se conocen detalles de qué tan raro es lo que ocurrió.

Los documentos nuevos revelan que la conducta extraña de los arrestados comenzó semanas antes del arresto de noviembre, cuando acudieron a la ciudad de Leduc para visitar a familiares.

Durante la visita, de acuerdo a reportes, las tres personas se negaron a salir de casa y prácticamente no comieron.

Después de tres día de visita, los individuos comenzaron a creer que estaban experimentando un fenómeno llamando la “Gran Tribulación”, un periodo de sufrimiento que cristianos evangélicos creen que es un presagio del fin del mundo.

Creyendo que estaban en un inminente peligro, el grupo huyó de casa, pero en su éxtasis, nadie de la familia, salvo la madre, se alcanzó a vestir.

“Los cuatro que estaban desnudos, estaban vistiéndose pero tuvieron que irse de inmediato porque corrían peligro, así que se fueron sin ropa”, dice el documento de la corte.

La madre manejó el auto atravesando la puerta de la cochera, para agregar más al apocalíptico drama. Luego decidieron que, durante el Arrebatamiento, debían salvar a unos vecinos.

Forzaron a un hombre a entrar al portaequipaje y tomaron también a una hija adulta de él y al bebé de ella, quienes subieron al asiento trasero. Sus motivos fueron para “salvarlos de la maldad ya sea de personas o demonios”.

El BMW fue manejado a gran velocidad por la autopista, pasándose semáforos rojos (durante el Armagedón, nadie tiene tiempo de respetar las reglas de tránsito) mientras cantaban al nombre de Dios una y otra vez.

Los tres vecinos lograron escapar del auto en un momento que este bajó de velocidad, y pidieron ayuda a un auto que pasaba cerca.

Una camioneta se detuvo a ayudarlos pero la alegría de salvarse de los cristianos maniáticos duró poco, pues la camioneta BMW se impactó contra ellos y terminaron todos en una zanja.

Fue entonces que la policía se enfrentó con la familia cristiana superpoderosa, con uno de los hijos adolescentes asegurando que las autoridades eran “monstruos que podrían matarlos”.

Finalmente, la policía supo controlar la situación sin usar la fuerza mortal, recordemos que esto ocurrió en Canadá.

La policía sospechaba que la familia estaba bajo la influencia de alguna droga. El padre de la familia, quien no estaba en el momento, dijo después que teme que todos hayan consumido un té alucinógeno.

No obstante, de acuerdo a la prensa canadiense, dice The Guardian, los nuevos documentos no mencionan alcohol o drogas.

Los dos adolescentes que estuvieron involucrados en el incidente, no fueron detenidos; solo tres adultos.