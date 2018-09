Aumenta 8% los reportes por violencia doméstica en Texas

(NOTICIAS YA).- Durante la proclamación contra la violencia intrafamiliar se recordó a quienes han muerto a causa de este problema social. Entre los casos se destacado el de Grizelda Hernández quien fue asesinada presuntamente a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza.

El 9 de abril, los cuerpos de Grizelda Hernández y el pequeño Dominick fueron encontrados en un monte cerca del parque Charles McNaboe, Ronald Anthony Burgos Avilés enfrenta la pena de muerte en este homicidio.

LEE: Pudo asesinar a más mujeres el agente de la Patrulla Fronteriza en Texas

Hernández deja atrás un hijo, Jayden de tan solo 7 años, quien aún no sabe lo sucedido. Después de una entrevista, los familiares no se sintieron cómodos en hablar ante nuestras cámaras ya que no se sentían bien.

“No hay palabras para explicarle a él lo que pasó y cómo pasó y por eso les digo es el principio de nuestro sufrimiento porque hay mucho por vivir y a como él vaya creciendo a su edad apropiada se le dirá lo debido”, comentó Angélica Hernández, hermana de Grizelda

Angélica comentó que Grizelda fue asesinada una semana andes de su cumpleaños y un mes antes del cumpleaños de su hijo Jayden y sin no poder contener sus lágrimas dice que los servicios fúnebres llevaron a cabo el día del cumpleaños de Grizelda.

El testimonio de Angélica fue parte de una proclamación contra la violencia doméstica de acuerdo al asistente del jefe del departamento de policía el número de llamadas reportando casos de violencia ha incrementado el 8 por ciento.

“El número de reportes que se han generado en estas llamadas a reducido el 30 por ciento quiere decir que los oficiales han llegado a las casa con las familias andes de que un nivel de violencia”

Aunque la comunidad continúa reportando los casos oficiales le piden a la comunidad que continúen ya que una llamada puede evitar una tragedia.

El 4 de octubre se llevara a cabo la conferencia anual contra la violencia doméstica en la universidad TAMIU. Para más información puede comunicarse al 712-0037