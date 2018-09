Autoridades de salud emiten alerta de brote de meningitis en SDSU

(NOTICIAS YA).- Un estudiante de San Diego State fue diagnosticado con meningitis meningocócica, sumando el segundo caso registrado desde el comienzo del mes, anunció la universidad este viernes.

Autoridades escolares habían anunciado previamente que un estudiante había contraído la enfermedad el 5 de septiembre. Los funcionarios de salud pública del condado también divulgaron a otro estudiante caso de meningitis de junio.

El número total de infecciones de estudiantes en los últimos cuatro meses ha incrementado a tres casos, obligando a funcionarios de salud a declarar un brote en SDSU, informó la directora médica de la Universidad de Servicios de Salud para Estudiantes, Cynthia Cornelio.

En el caso de junio, el estudiante infectado no asistía a clases y vivía fuera del campus, por lo que los funcionarios de salud no anunciaron inicialmente el caso, al no considerarse un riesgo para la salud pública en ese momento.

Los tres casos fueron causados ​​por la cepa del grupo B, dijo Cornelius. Hasta el momento ninguno de los estudiantes infectados fue identificado.

Los funcionarios del condado recomendaron que todos los estudiantes de SDSU se apliquen una vacuna contra el meningococo B, si aún no la han recibido.

El condado y la universidad están colaborando para ofrecer clínicas de vacunas, dijo Cornelio. La información sobre las clínicas estará disponible a principios de la próxima semana.

La meningitis por meningococo es la forma bacteriana de la enfermedad y el tipo más peligroso, según informan los Centros para el Control de Enfermedades; puede ser mortal y requiere atención médica inmediata.

Los síntomas pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, erupción cutánea náuseas, vómitos y letargo, y pueden parecerse a la gripe.

Debido a que la enfermedad progresa rápidamente -a menudo en tan solo 12 horas- el diagnóstico y el tratamiento rápidos son críticos.