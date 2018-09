VIDEO: Ojos Locos despide a gerente tras problema con un cliente

(NOTICIAS YA).- Una persona sordomuda denuncia un presunto caso de discriminación ocurrido el pasado lunes en un conocido restaurante de El Paso. Aparentemente el establecimiento no contaba con las comodidades necesarias para personas con discapacidad.

El denunciante buscaba disfrutar de un partido de fútbol americano en Ojos Locos de la calle Airway, sin embargo las televisiones no contaban con subtítulos, por lo que el código que protege a personas con discapacidad fue violado.

Charles Johnson y su interprete Víctor Eribez llegaron hasta nuestro estudio denunciando el presunto caso de discriminación por parte de empleados del centro nocturno.

“Le pregunte cuatro veces que pusieran subtítulos y dijo que el supervisor que no, que le escribió en la servilleta que no los iba a poner y me quede confundido y frustrado”.

Al sentirse ignorado, Charles decidió abandonar el lugar ya en el estacionamiento los ánimos entre su amigo y el supervisor se elevaron. “En ese momento nos corrió y nos dijo que nos teníamos que ir de ahí.”

Charles comenta que nunca había experimentado una situación similar desde la detección de su problema auditivo a la edad de un año.

Para miembros de la organización Volar, que promueve los derechos de las personas con algún impedimento, esta situación les ha tomado por sorpresa.

“Bien sabemos que el índice de discriminación en El Paso es considerablemente alto esto es debido a la falta de conocimiento y preparación de mucha gente”, José Guadalupe Lara, miembro de Volar.

Nos comunicamos con el propietario del centro nocturno, quien mediante un comunicado informo que:

“Ojos Locos esta orgulloso de tratar a todos con equidad y respeto… Desafortunadamente el gerente no cumplió con los estándares tras recibir una notificación por escrito de la mesera por lo que fue despedido”.

Ante dicha acción, Charles espera que los establecimientos sean más tolerantes. “Hay gente que sale y disfruta y lo que queremos es que sean amigables que se pongan en nuestro lugar”.

