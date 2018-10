Audio donde Daniela Castro da su versión del supuesto robo

(NOTICIAS YA).- Luego de hacerse viral la foto del arresto de Daniela Castro, a quien se le acusa de robo, circula un audio donde la actriz mexicana cuenta su versión.

El programa de televisión Despierta América compartió el audio con el título, “Circula audio de @danielacastro.oficial donde asegura que todo lo del robo ha sido una confusión”.

Según Agencia, Daniela Castro, de 52 años, enfrenta cargos por supuestamente salir de la boutique Saks OFF 5th con diversos artículos ocultos en su bolso. El incidente donde se le acusa de sustraer mercancía valuada entre 100 y 750 dólares ocurrió en el centro comercial The Rim en San Antonio, Texas.

La actriz, cuyo nombre real es Danielle Stefani Arellano, comenzó pidiendo perdón por la foto y agregó que casi se muere, “lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable y una amiga a la que pueden seguir respetando con valores y principios”.

Daniela hizo énfasis en que “fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y estense tranquilos porque eso si les digo (…), todo ya está en manos de un abogado para que se aclare y salga victoriosa de esta infame situación”.

Mientras tanto en redes sociales, comparten las publicaciones de sus hijas quienes muestran el gran apoyo y amor que le tienen a su madre.

Su primogénita, Daniela Díaz Ordaz, publicó una fotografía de las dos mencionando, “Te amo. Gracias por todo Ma. No puede haber mejor persona que tú. Siempre voy a confiar en ti, en las buenas y en las malas”. Agregó, “Mucha gente puede decir lo que quiera pero la verdad siempre sale a la luz y jamás te voy a dejar sola, al igual que tú”.

Mientras que Alexa Díaz Ordaz también compartió una foto con el siguiente mensaje, “Te amo, mapa. No puede haber mejor ser humano que tú, muchas gracias por todo y sin duda tengo muy claro qué tipo de persona eres y el tipo de valores que me has enseñado, mucha gente podrá criticarte o juzgarte pero tengo muy claro que no es así”.

Daniela Castro es conocida por su amplio trabajo en telenovelas mexicanas, incluyendo la irónicamente titulada “Me Declaro Culpable”.

