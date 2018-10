Piden ayuda para encontrar a Rocío Méndez de 20 años

(NOTICIAS YA).- Una madre de Peñitas busca la ayuda de la comunidad para poder encontrar a su hija desaparecida hace una semana. A 10 días de la desaparición de Rocío Méndez de 20 años, su madre hace un llamado a la comunidad para ayudar a encontrar a su hija.

“Ella no se defiende de nada niña, si a ella le dicen quédate ahí ella se queda”

Fue el 19 de septiembre que Andrea Méndez, madre de la joven de Peñitas dice haber reportado a las autoridades del condado Hidalgo la desaparición de su hija. Hasta el momento no tienen pistas de donde podría estar.

“Lo raro es porque no prende el teléfono… O no la dejaran o no sé pero no lo prende”

La madre de Méndez buscó en el clóset de su hija y asegura que no se llevó ropa y que la última vez tenia puesta: una camisa color rosa, short color crema y sandalias.

“Nosotros la hemos buscado por todos lados, ya pusimos cartelones en las tiendas, aquí todo esto, repartimos volantes de la foto y todo”

Tras la espera de más de una semana, la señora Méndez teme que su hija pueda estar mal de salud, ya que requiere de mucha atención.

“Tiene anemia también y pues esta mala del corazón a ella le dan convulsiones y se desmalla. Ella no se sabe defender de nada”

Según oficiales del condado Hidalgo, el caso continúan bajo investigación.

“Ya todos los policías vinieron y todo pero no me ayudan el investigador nada más dice que porque es mayor de edad y que no tiene pistas de nada y que ni el puente puede checar si se salió o no”

Cualquier información que tenga, si usted reconoce a Méndez no dude en hacer una denuncia anónima a la línea de alto al crimen.