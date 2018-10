Tienen una semana con el cuerpo del pequeño atropellado en Juárez

(NOTICIAS YA).- Familiares de un menor de 10 años que murió atropellado por un camión de transporte público, piden al responsable que se hagan cargo de los gastos funerarios, ya que ellos son de escasos recursos y no tienen para cubrir el total de los servicios fúnebres.

El pasado martes el menor que paseaba en su bicicleta, falleció luego de que fuera atropellado por un una unidad de la ruta 7, en la colonia Libertad de Ciudad Juárez. El hecho se registró sobre las calles Calcopirita y Marfil.

Hasta este momento a seis días de su muerte, el cuerpo del menor ya tendría que haber sido sepultado, sin embrago, se encuentra siendo velado por sus familiares. “Pues estoy muy dolido porque nos están dando con el pie la verdad y yo quiero que pues que vengan y me ayuden porque pues yo no sé qué voy a hacer”, José Luis Cortéz, padre de niño atropellado.

Y es que el dolor de este padre que perdió a su hijo se hace cada vez más fuerte, ya que dice sentirse engañado por los representantes de la ruta 7 quienes le pidieron retirar los cargos en contra del chofer responsable, con la condición de que ellos se harían cargo de todos los gastos y hasta el momento no han respondido.

Es por eso que él y su familia han tenido que pedir dinero para reunir los fondos que se necesitan para sepultar al menor.

“Nos están echando puras mentiras desde el primer día me engañaron ayer que no pusiera la denuncia porque iban a cubrir los gastos y hasta ahorita no se están haciendo responsables nos están volviendo a ver la cara”.

El niño está siendo velado en la casa de la abuela y lo que más se teme es que el cuerpo del menor se empiece a descomponer. La familia ha logrado recaudar 16 mil pesos, pero aún faltan 8 mil para que por fin le puedan cristiana sepultura.

“No, no tenemos dinero para lo suficiente dinero para sepultarlo y nosotros necesitamos que nos ayuden que no es justo de que nos dejen morir también nomas así”, María Chuca, abuela del menor atropellado.

Si usted desea ayudar a esta familia puede hablar directamente con el papá del menor al número telefónico 656- 473-3987.

Raúl Morales