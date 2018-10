Hay tantos muertos en Indonesia que se recurrió a fosas comunes

(NOTICIAS YA).-La desesperación aumenta en Indonesia con su cifra de muertos alcanzando casi 1350, según reportes del martes, luego de que un sismo provocara un tsunami que sepultó edificios y villas enteras.

1347 muertos es la cifra oficial este martes, un considerable aumento luego de que 844 fueran confirmados durante el fin de semana. Autoridades sospechan que, una vez que se acaben labores de rescate y limpieza, el número alcance los miles.

El sismo de 7.5 grados impactó la isla de Sulawesi, provocando un tsunami que sepultó casas, edificios y villas enteras, y se piensa que afectó a millones de personas.

A días del incidente, la cantidad de muertos es tan grande que los cuerpos comienzan a amontonarse en las orillas del camino. Buscando evitar la propagación de enfermedades debido al natural proceso de descomposición, el gobierno ha aprobado la realización de fosas comunes donde cientos de cuerpos ya están siendo sepultados.

Mientras tanto, sobrevivientes siguen viviendo en desesperanza al no encontrar a sus seres queridos, tener dificultades para encontrar alimentos y acceso a agua potable. La ayuda intenta llegar, pero la dificultad de los caminos hace las labores de rescate y humanitarias más complicadas.

Militares y policías resguardan negocios buscando evitar saqueos y robos, pues si bien las personas buscan desesperadamente combustible, agua y comida, se han detectado robos de computadoras y dinero.

¿AÚN HAY SOBREVIVIENTES?

Se teme que decenas si no cientos de personas sigan enterradas entre entre el lodo y escombros de edificios que quedaron destruidos; no obstante, la esperanza de encontrar sobrevivientes disminuye con cada hora, mas no muere del todo.

BBC reporta que los cuerpos de 34 estudiantes fueron rescatados recientemente de entre los escombros y el lodo de una iglesia. Todos formaban parte de un grupo de 86 estudiantes; es decir, se desconoce el paradero de 52.

Mientras tanto, rescatistas siguen trabajando en buscar sobrevivientes en los escombros de un edificio de hotel que colapsó tras el tsunami. Se estima que unas 50 personas se encontraban en el hotel.

Agus Haryono, líder de un grupo de rescatistas, comentó que se utilizan equipos acústicos para buscar sobrevivientes entre escombros, sin embargo se debe tener mucho cuidado a la hora de moverlos para no dañar a posibles sobrevivientes.

Mientras tanto, otros esfuerzos se hacen para reconocer a sobrevivientes, como fotografiarlos una vez que salen de los hospitales, asimismo con fallecidos, con el fin de hacerlos públicos a personas que busquen a sus familiares, identificar dónde están o dónde fueron enterrados.