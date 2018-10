Leyes que entraron en vigor en octubre en el estado de la Florida

(NOTICIAS YA).- Durante la más reciente sesión legislativa muchas leyes entraron en vigor en el mes de julio, pero otras dieron inicio en este mes de octubre.

A continuación te presentamos las mismas y en qué consisten:

1. Compensación para los oficiales (Ley 376) – Se le proveerán beneficios a los oficiales que sufran de un desorden de estrés post-traumático. La ley dice que los beneficios no requieren una lesión física y no están sujetos a limitaciones.

2. Ley Ponce (Ley 1576) – La misma exige que los refugios de animales que admiten perros o gatos perdidos o vagabundos adopten políticas y procedimientos escritos para garantizar que se hagan todos los esfuerzos razonables para devolver los animales a sus dueños de manera rápida y confiable. La ley también autoriza a un tribunal a prohibir a ciertos delincuentes poseer o tener la custodia o el control de los animales.

3. Ley 55 – Permite a las personas comprar armas y usar sus tarjetas de crédito para pagar por la verificación de antecedentes.

4. Ley 135 – Permite que las personas sordas se identifiquen voluntariamente como discapacitadas auditivas cuando registran vehículos.

5. Ley 523 – Aumento en las penalidades a un delito grave de tercer grado para las personas que traspasan las propiedades del aeropuerto para lesionar a otras personas, dañar la propiedad o impedir las operaciones de las aeronaves.

6. Ley 961 – Permite que los negocios reciban hasta 10 cajas de cristalería por año por parte de cerveceras o importadoras.

Mientras que la ley para no cambiar el horario en Florida durante parte del otoño hasta la primavera al parecer no es una prioridad en estos momentos. La misma fue firmada por el gobernador Rick Scott, pero aún no tiene el visto bueno del Congreso en Washington. Se suponía que la ley entrara en vigor en el mes de julio.