VIDEO: Conductora de Uber llora tras ser atacada con cajas de tacos

(NOTICIAS YA).- Conductora de un Uber en Midland, Texas muestra el video donde se aprecia que fue atacada con cajas de tacos, esperando encontrar a la agresora.

Este 29 de septiembre, Marie Chávez recogió a un hombre y una mujer que traían varias cajas de comida. El video viral comienza con la conductora de Uber mencionándole al hombre que rayó el auto. Mientras se baja, pide disculpas y busca la luz para ver el rayón, la mujer en el interior le dice a la conductora que se regrese al bar a recoger más gente.

LEE: ¿QUÉ HACER SI SOSPECHAS QUE TU CHOFER DE UBER ES FALSO O TE SECUESTRA?

Tras entrar en una discusión donde la conductora le dice que no se regresará por más gente, al final le pide que se baje, “necesito que salgas de mi auto, porque este viaje se acabó”.

Lo que empieza sin gritos, continua escalando hasta que la mujer en aparente estado de ebriedad se molesta y abre la puerta para salirse. Pero antes de bajarse del auto, le avienta las cajas de tacos a Marie.

LEE: OPERADORA DE UBER AUTÓNOMO VEÍA “THE VOICE” DURANTE FATAL ACCIDENTE

La conductora no puede creer lo que hizo y le grita que esto quedó en cámara. Al final, no pudo evitarlo y las lágrimas la invadieron mencionando que por ese ataque ya no podría seguir trabajando por lo que resta del día.

Marie y su esposo Davis le hablaron a la policía y aunque le da vergüenza decidieron mostrar el video para dar con la responsable de aventarle los tacos en su auto.

VIDEO: OLVIDAN A UN BEBÉ EN UN UBER