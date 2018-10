Comienza investigación de sacerdortes abusivos en Florida

(NOTICIAS YA).- Las escalofriantes historias de sacerdotes abusivos hacia menores, ya llegaron al estado Florida, casa de alrededor de 2 millones de católicos. La Fiscal General del estado, Pam Bondi, dijo en un comunicado que se empezarán a realizar las investigaciones y las personas que han sido abusadas, podrán enviar un reporte con su testimonio a los detectives de estos casos, reportó Wfla.

Florida sería el estado treceavo en abrir una denuncia hacia la Iglesia Católica.

Estas investigaciones comienzan luego del escándalo que hubo con la Iglesia Católica en Pennsylvania, en donde se confirmó que más de 1,000 niños fueron abusados sexualmente por sacerdotes desde 1940.

“Nosotros tenemos razones de creer que hay historias similares en Florida”, dijo Bondi en un comunicado con la prensa el pasado miércoles, reportó NBC News.

Bondi añadió que la oficina General ha creado una página web en donde las personas podrán documentar sus testimonios y así ser enviada a los investigadores. Sin embargo dijo que si alguien se encontraba actualmente siedo abusado, que se contactara de inmediato con el 911. Ella dijo que la información personal de las víctimas permanecerá confidencial, pero las autoridades necesitan ayuda de la comunidad para poder entregarle la justicia que se merecen estas víctimas.

“Cualquier cura que pueda explotar una posición de poder y que se crea que abuse a un niño es una desgracvia para la Iglesia y una amenaza para nuestra sociedad”, dijo Bondi.

La oficina de la Fiscal General coordinará con autoridades locales alrededor del estado el historial de las siete diócesis que se encuentran en Florida. De acuerdo con Bombi, al menos 15 víctimas ya han reportado abusos hacia las autoridades del estado.

Añadió que ya han hablado con siete obispos que vigialan las diócesis en el estado y que están preparando citaciones en el caso “de inmediato”. Bombi dijo que los arsobispos en Florida están cooperando con la investigación.

Por otro lado, las autoridades en los estados Arkansas, Illinois, Pennsylvania, Maryland, Michigan, Mossouri, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York y Vermont tambén se encuentran investigando casos de sacerdotes abusivos, de acuerdo con NBC News.

El pasado mes de agosto, la Iglesia Católica fue escándalo por las investigaciones oficiales que confirmaron que más de 300 sacerdotes en Pennsylvania de forma verosímil, abusaron sexualmente de más de mil niños.

“Creemos que la cantidad real de niños cuyos registros se perdieron o que tenían miedo de presentarse es de miles”, dice el informe del jurado investigador.

“Los sacerdotes violaron niños y niñas, y los hombres de Dios que eran responsables de ellos no solo no hicieron nada, sino que lo ocultaron durante décadas. Monseñores, obispos auxiliares, obispos, arzobispos, cardenales han sido protegidos en su mayoría; algunos de los nombrados en este informe han sido promovidos. Hasta que eso cambie, pensamos que es demasiado pronto para cerrar el libro sobre el escándalo sexual de la iglesia católica“, se lee en el informe.

