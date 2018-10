Conoce cuáles son las celebridades más peligrosas

(NOTICIAS YA).- Ruby Rose es la celebridad más peligrosa de la red en 2018. Esto no significa que la actriz de “Orange is the new black” se dedique al crimen en la vida real, sino que está en el punto más alto de la lista “Most Dangerous Celebrities” de la compañía McAfee.

De acuerdo con el sitio Fast Company, la empresa de seguridad explica que buscar algo acerca de Rose en Google puede generar enlaces riesgosos y enviar al usuario a sitios de internet dañinos.

Los hackers suelen depender de la curiosidad de los usuarios de internet acerca de los famosos para presentarles enlaces a sitios donde se les instalaría un programa dañino, también conocido como malware, o bien para robarles información personal y contraseñas, indicó Gary Davis, especialista en seguridad del consumidor para McAfee.

“Es importante que los consumidores piensen antes de dar clic para asegurarse de que se trata de contenido digital seguro y protegerse a sí mismos de amenazas de ciberseguridad que podrían ser utilizadas para infectar sus equipos o robar su identidad”, añadió en un comunicado.

Ruby Rose ocupa el primer lugar de la lista tras superar a la más peligrosa del año pasado, la cantante canadiense Avril Lavigne. El único hombre que aparece en el conteo es el actor Brad William Henke, quien comparte créditos con Rose en la serie de Netflix.

Estas son las celebridades más peligrosas en internet, de acuerdo con McAfee.