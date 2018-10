Madre y novio enfrentan pena de muerte por matar a niño de 10 años

(NOTICIAS YA).- Una mujer de California podría enfrentar la pena de muerte junto a su novio por el brutal asesinato de su hijo de 10 años, a quien torturaron durante semanas.

Las autoridades detallaron que el niño fue golpeado en todo su cuerpo y su cabeza, además estaba desnutrido y tenía quemaduras de cigarro por todo su cuerpo.

Heather Barron, de 29 años, y Kareem Leiva, de 32 años, de Lancaster, se declararon inocentes de todos los cargos criminales, incluido el de asesinato por infligir tortura, informó el diario Los Angeles Times.

Sin embargo, de ser declarados culpable podrían enfrentarse a la pena de muerte.

Anthony murió el 21 de junio. Pero días antes de su muerte Barron y Leiva vertieron salsa picante en la cara del niño, le provocaron quemaduras en la alfombra y lo dejaron caer sobre su cabeza después de colgarlo boca abajo, informó el Times.

VIDEO: Niño de 10 años se declara gay y lo maltratan hasta la muerte

“En un momento dado, Anthony no podía caminar, estaba inconsciente acostado en el piso de su habitación durante horas, no se le brindó atención médica y no podía comer solo”, según un informe del Times en julio, ahora citado por Fox News.

El asesinato de Anthony fue “intencional e implicó el infligir torturas”, dice la denuncia que agregó una “acusación de circunstancia especial” y pide que la pareja sea elegible a la pena de muerte.

Durante la audiencia en la corte de este miércoles, Barron golpeó su pie sin cesar, mientras que Leiva se quedó mirando el suelo, informó Times. Ambos acusados ​​parecían “estoicos y abatidos”, informó Tribune Media.

LEE: Madre y su novio enfrentan cargos de asesinar y torturar a niño de 10

Un portavoz del Supervisor del Condado de Los Ángeles dijo que los cargos pintaban “una imagen más clara de la tortura y el asesinato sin sentido y horrible de un niño inocente a manos de su propia madre y su novio”, destaca Fox News.

La muerte de Anthony también ha generado controversia para el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, pues recibió decenas de denuncias de que el niño estaba siendo abusado, aun así permitió que se quedara en la casa con su madre y el novio de ella.

De acuerdo con varios informes, la agencia investigó 88 denuncias de maltrato que datan de 2013 y dos involucraron abuso sexual, según un abogado que representa a los familiares del niño.

LEE: Madre condenada a vida en prisión y novio a muerte por matar a su hijo

Tras la brutal muerte de Anthony, siete niños, entre los 11 meses y los 12 años de edad, fueron retirados de la casa, según lo que ha informado el Departamento del Alguacil del Condado de Arizona.