Niño rompe en pedacitos mil dólares que sus papás tenían ahorrados

Una familia de Utah está intentando descubrir cómo reemplazar más de mil dólares en efectivo que su hijo de 2 años destruyó al dejarlos pasar por una trituradora de papel.

Ben y Jackee Belnap dijeron que habían estado ahorrando el efectivo para pagar a los padres de Ben por unos boletos de la temporada de fútbol de la Universidad de Utah que debían.

Tenían mil 60 dólares en un sobre listo para usar, pero cuando ese sobre desapareció durante el fin de semana, Ben y Jackee comenzaron a buscar en la casa.

“Estaba escarbando a través de la basura y ella grita y dice: ‘Lo encontré’, sostiene la trituradora y dice: ‘Creo que el dinero está aquí’“.

Jackee dijo que su hijo Leo, de 2 años, está familiarizado con su trituradora.

“Leo me ayuda a destruir el correo no deseado y solo las cosas con nuestro nombre en ellas, o los documentos importantes que queremos eliminar”, dijo.

Aparentemente, Leo envió el sobre a través de la trituradora en algún momento cuando los padres no estaban mirando.

“Solo, por unos cinco minutos, simplemente lo revisábamos, sin hablar. No sabíamos qué hacer y luego rompí el silencio y me dije: ‘Bueno, algún día será una gran historia de boda‘”, dijo Jackee.

Pero la buena noticia es que parece que la pareja podría no haber perdido el dinero del todo, ya que hay una oficina del gobierno que se ocupa de efectivo mutilado.

“Llamé al tipo a la mañana siguiente y me dijo: ‘Oh, podríamos ayudarte aquí’“, y me sorprendió “, dijo Ben. “Dijo: ‘Empaque en bolsas Ziploc pequeñas, envíelas por correo a D.C., y en uno o dos años, le devolveremos su dinero'”.

Dos años pueden ser mucho tiempo de espera, pero cuando ese dinero vuelva, es probable que al pequeño Leo aún se le prohíba siquiera acercarse a la trituradora.