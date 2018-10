Aleks Syntek rompe el silencio tras acosar a jovencito

(NOTICIAS YA).- Tras ser acusado de acosar sexualmente a un menor de edad británico por Instagram, Aleks Syntek ha roto el silencio y asegura que todo se debió a un error.

En entrevista con el locutor Jessie Cervantes, el cantante mexicano habló ampliamente del escándalo y explicó sus motivos para lanzar los mensajes sugerentes al jovencito.

“Cometí dos errores en este caso, ahí sí acepto mi error. Uno fue usar un par de palabras en inglés, digo, tengo buen inglés, pero fueron dos palabras que se pudieron malinterpretar en este caso, y luego continuar una plática con alguien que no conozco, un tipo perfectamente desconocido para mí”, expresó el intérprete.

La conversación se registró hace varios meses, pero la polémica se generó hasta el pasado fin de semana. Syntek fue cuestionado respecto al tiempo que esperó para hacer una declaración.

“Al principio me pareció algo tan fuera de lugar, tan desproporcionado, que no pensé que fuera a hacer realmente mella, pensé que era un rumor, un chisme entre uno o dos medios de comunicación, pero luego vi que muchísimos periodistas lo retomaron y me pareció que era muy necesario salir y aclarar las cosas”, dijo.

“Estuve bastante preocupado y molesto cuando escuché esto y decirle a mis familiares y amigos que estoy bien, que ya pasó la pequeña tormenta y que seguimos adelante con mis planes”, aseguró el cantante, quien indicó que seguirá usando redes sociales pero ahora será más cuidadoso.

“Queridos amigos: con relación a la información que ha sido difundida en distintos canales de comunicación sobre la conversación que sostuve con un usuario de Instagram, quiero señalar que las acusaciones que hace el usuario sobre mí son totalmente falsas”, publicó Syntek en Instagram esta semana.

“Aprendí la lección. Mi error fue sostener una charla con un desconocido y utilizar palabras que evidentemente se malinterpretaron. Tal como se lo expresé, le ofrezco una disculpa por esta confusión. Agradezco las muestras de apoyo que he recibido de parte de todos mis colegas, amigos y fans”, finalizó su mensaje.

*Con información de Agencia México