Calientan orina en microondas de una gasolinera y el dueño ya se hartó

(NOTICIAS YA).- Todos saben que un microondas funciona normalmente para calentar nuestras comidas y bebidas, sin embargo, algunos residentes en Jacksonville, Florida lo usan para calentar orina y hasta llevan recipientes a negocios para poder usarlo.

Y es que el dueño de una gasolinera BP se encuentra furiosoya que con frecuencia hay quienes no llegan para comprar, sino para calentar los desechos que ni siquiera son de ellos.

Tantos han sido los casos en los últimos meses que la tienda tuvo que colocar un cartel que dice “Solo para comida, no utilices el microondas para calentar tu orina”.

“Nosotros nos hartamos y cansamos de las personas que traen sus contenedores”, dijo Paul Patel dueño de la tienda de servicios llamada On the Fly y la gasolinera BP, ubicada en la esquina de Philips Highway y Shad Road a First Coast News. “Son personas desconocidas y tan solo entran caminando y está ocurriendo todos los días”.

Las personas que entran y lo hacen no son clientes, dijo Patel. “Ellos caminan desde la calle, ponen los contenedores de orina en el microondas y se van”.

De acuerdo con Patel, eso ocurre debido a que la gasolinera se encuentra muy cerca de los laboratorios Quest Diagnostics y LabCorp. Estas dos compañías ofrecen exámenes de drogas y colectan análsis de orina, pero hay pacientes que se las ingenian para realizar los exámenes con orinas que no son de ellos para que no salgan positivas a sustancias y para que sea más real, las calientan en el microondas.

“Las personas entran y calientan su orina en contenedores de medicinas”, dijo un gerente que se identificó como Ken al Miami Herald. “El microondas es para que los consumidores calienten su comida, no para que calienten su orina. Se esta mal utilizando. Ellos ni siquiera compran nada”.

“Nosotros intentamos dentener a este tipo de personas”, dijo Patel a First Coast. “Ellos se comportan agresivamente con nosotros”.

Patel quizo poner el anuncio en su microondas ya que unos meses atrás una mujer no reaccinó de la mejor manera cuando él le llamó la atención por lo que estaba haciendo.

“Ella empezó a maldecirme”, dijo Patel. “Ella me dijo ‘bueno, en dónde hay un cartel que diga que no puedo utilizar esto para caulquier tipo de propósito’. Y eso me dio una idea, ‘Si eso es lo que me estás preguntando, entonces pondré un cartel diciéndo que esto es nada más para comida y no para usarlo para orina o cualquier otra cosa”.

Lo que estos visitantes no saben, es que si la orina llega hasta un punto de ebullición, las sustancias orgánicas pueden ser destruidas y no se podrán utilizar para hacer los análisis.

