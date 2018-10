Cuidado: Gusanos de Nueva Guinea se han reportado en Tampa Bay

(NOTICIAS YA).- Tenga cuidado, autoridades del área de Tampa Bay advierten que no se bañe en las playas de la zona y que esté precavido hasta en su propio jardín, el peligroso Gusano de Nueva Guinea se encuentra en nuestras zonas.

Este es un parásito que ocasiona la enfermedad dracunuliasis la cual se produce luego de que la lombriz se hospeda en adentro del cuerpo de la persona, sus síntomas no se observan hasta luego de casi un año aproximadamente, de acuerdo con CDC.

Esta enfermedad es extremadamente peligrosa y no tiene cura alguna.

Las autoridades de los condados Hillsborough, Pinellas, Polk, Sarasota, Hernando, Pasco y Manatee han realizado reportes de advertencia sobre este gusano. Si ves uno, las autoridades recomiendan que no lo toque.

VIDEO: Gusano de nueva guinea podría poner en riesgo tu salud

Hasta el momento, se han reportado en las últimas semanas 614 casos de estos animales en Florida y por lo menos, 81 personas han terminado en el hospital, de acuerdo con las autoridades del estado.

“Cuando el humano ingiere una larva de ese gusano se desarrolla primero en el intestino y en el estómago el cual lo absorbe. En el cuerpo humano puede haber vómito, puede haber diarrea, puedo haber dolor abdominal pero también cuando pasan a la sangre puede llegar al cerebro y puede provocar una meringitis”, dijo el Doctor Theophilius Sai a Noticias Ya.

“No sabía yo, ni modo, vamos a regresarnos sin bañarnos. Vinimos a la playa”, dijo un turista que vino de Georgia, llamado Gustavo Sanchez, quien se encontraba en Ben T Davis Beach, en Tampa.

LEE: Descubren el primer caso de peligrosa enfermedad de ratas en un humano

“Yo pensé que estaba en el mar y no en la arena, y para los niños es más peligroso porque les afecta más rápido que a los adultos”, dijo Sánchez a Noticias Ya.

De acuerdo con las autoridades, 87 casos se han reportado en la bahía, 19 de estos en Tampa, 12 en Pinellas y 28 en Manatee. Como también en el área de Orlando ya han sido 14 casos registrados hasta el momento.

De acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, si encuentra algún gusano, la mejor manera para matarlo es rociarlo con agua caliente, de aproximadamente 109,4 grados Fahrenheit. También lo puede congelar durante la noche o ponerlo en un contenedor con alcohol.

LEE: 18 casos de enfermedad y una muerte por carne molida contaminada

“Los gusanos de Nueva Guinea no son especies nativas de Florida y no son especies protegidas. Por lo general, se desarrollan en plantas agrícolas, ornamentales y otras plantas en macetas, ya sea en la planta viva,en los recortes de estas, en los escombros, o en el suelo. También pueden propagarse en vehículos, calzados o maquinarias. Recomendamos inspeccionar cuidadosamente todas las nuevas plantas y materiales de jardinería antes de llevar las plantas a una nueva área. No mueva plantas de un área donde se hayan establecido los gusanos y no introduzca plantas o restos de plantas en tierras públicas administradas o tierras privadas”, dice el comunicado de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

Puede reportar al siguiente número si se encuentra con un gusano 888-483-4681.

VIDEO RELACIONADO