Demandan bebida LaCroix por contener químico para cucarachas

(NOTICIAS YA).-“Sin calorías ni edulcorantes artificiales”, es lo que dice la lata de la famosa agua con gas LaCroix, que también en sus publicidades, afirma que todos sus ingredientes son 100 por ciento naturales. Sin embargo, muchos de sus consumidores ahora acusan de que se trata de una mentira.

Y es que se está llevando a cabo una nueva demanda hacia esta marca porque al parecer, uno de sus ingredientes es linalool el cual se puede encontrar en los insecticidas para combatir cucarachas.

La firma Beaumont Costales, es la encargada de llevar a cabo esta demanda, y su cliente es fue una consumidora de la bebida llamada Leonora Rice, de acuerdo con el NY Post.

“La demandante Rice, deseando una saludable, natural bebida, procedió a comprar una LaCroix agua con gas porque en las exclamaciones realizadas en sus empaques de publicidad y en su página web dice ser ‘inocente’. Sin embargo, LaCroix de hecho contiene ingredientes que se han identificado por la Administración de Alimentos y Drogas como sintéticas”, de acuerdo a la demanda.

Roger Clemens, experto en alimentos y en regulaciones de la University of Southern California, dijo a Popular Science que las latas de LaCroix tienen que tener un 50 por ciento de linalool o más para que pueda ser considerado dañino para el cuerpo humano. Así que de acuerdo con Clemens, si las bebidas no contienen más de esta cantidad, no hay de qué preocuparse.

Adicionalmente, la demanda está culpando a LaCroix y su compañía principal, National Beverage Corp., de que sabían sobre los químicos que se encuentran en la bebida y están “intencionalmente engañando a los consumidores”.

Por otro lado, National Beverage Corp. comunicó que estas acusaciones son se trata de una farsa y son difamatorias, manteniendo que el sabor y el olor de las bebidas LaCroix son completamente naturales.

“La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos considera ‘natural’ la etiqueta de un alimento de ser verdadera y no engañosa cuando se incluye o no se agrega ‘nada’ artificial a lo sintético (incluyendo todos los aditivos de color, independientemente de la fuente), dijo la compañía en un comunicado, de acuerdo con NY Daily News.

Sin embargo la demanda también exige que LaCroix deje de promocionar publicidades falsas de que sus productos son naturales, para dejar que las personas que lo consumen sufran problemas de salud por creer que los ingredientes son naturales.

