Estudiantes en Nuevo México podrían asistir más días a la escuela

(NOTICIAS YA).- Estudiantes que acuden a planteles educativos en el estado de Nuevo México podrían verse obligados a asistir a más días a la escuela, ya que legisladores proponen esta medida con el fin de mejorar el sistema educativo.

Un fallo judicial obligará al estado de Nuevo México a ofrecer acceso a educación de calidad a poblaciones de minorías vulnerables y de bajos recursos.

“Esta propuesta es algo que se ha discutido por varios años, pero otra vez estamos discutiéndolo en el estado, es algo que creo que es bueno para nuestras escuelas porque está bien que nuestros estudiantes estén mas días en la escuela con nosotros”, Roberto Lozano, asociado de superintendente de las escuelas públicas de Las Cruces.

La propuesta hecha por legisladores del estado busca mejorar la calidad de la educación en áreas pobres del estado de Nuevo México.

El 40 por ciento de las escuelas de Las Cruces, tienen calificaciones deficientes o de falla según datos de la agencia de educación estatal de Nuevo México.

Otra propuesta plantea expandir el programa conocido como K-3 Plus, además de aumentar los días escolares de 10 o hasta 25 días dependiendo del plan que se adopte.

“El estado ha visto el progreso que han hecho nuestro estudiantes no solo en Las Cruces pero en todo el estado con un programa que le llamamos K-3 Pus, que es un entrada antes del año escolar”.

Sin embargo, maestros comentan que existen otras medidas para mejorar el sistema educativo.

“Si el propósito es incrementar el rendimiento académico de los estudiantes, no creo que sea necesario incrementar los días, se necesita mejorar la calidad de educación que ya tenemos en lugar de cantidad hablar de calidad, proveer capacitaciones competitivas al igual que salarios para los maestros “, Nidia Mora.

Para padres de familia es innecesario agregar más días al ciclo escolar. “Ahorita mis hijos no los veo tan motivados en la escuela como me gustaría y me gustaría más que cambiaran el sistema educativo”, Walter Mora.

Se espera que en la próxima junta de la mesa directiva, legisladores puedan tomar una decisión ante esta propuesta.