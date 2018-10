Lupita Jones en contra de mujeres transgénero en Miss Universo

(NOTICIAS YA).- La mexicana ex Miss Universo Lupita Jones se sumó al discurso en contra de las mujeres transgénero que incursionan en los certámenes de belleza para mujeres. Jones se sumó al reproche de Valeria Morales, la Miss Colombia, que se manifestó en contra de la participación de la Miss España Angela Ponce, una joven transgénero que contenderá por el cetro mundial de reina de belleza.

“Creo que un reinado de belleza como Miss Universo es para mujeres que nacimos mujeres”, expresó Valeria Morales en contra de la española Ponce.

“Yo no considero tener nada en común con un transgénero. Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización pero a nivel personal yo no estoy de acuerdo porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo los mismos condiciones”, dijo Lupita Jones, coronada como Miss Universo en 1991.

La ex Miss Universo estuvo en el estado mexicano de Durango en el congreso internacional de la moda en donde fue cuestionada sobre la participación de mujeres transgénero en los certámenes de belleza. “Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual que un transgénero. Biológicamente no son iguales”, dijo

Jones aprovechó para cuestionar a la comunidad LGBT, “están usando una plataforma que está dedicada para comunicar que nos preocupan a las mujeres, se está ocupando para lanzar mensajes que no tienen nada que ver con nosotros”, dijo.

Para Lupita, los concursos de belleza ahora enfrentan dos retos relacionados con los estereotipos, por una parte empoderar a la mujer y por otra, eliminar las cargas negativas que separan a la belleza de la inteligencia. “Para echar abajo ese prejuicio de que una mujer bella no puede ser inteligente, me parece muy mal que se hagan esos comentario ofensivos”, dijo.