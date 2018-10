Niña se reencuentra con su familia luego de 55 días separada

(NOTICIAS YA).- En San Juan, Texas, una menor fue separada de su madre y abuela por agentes de ICE en junio. A un mes después que la administración del presidente Trump anunció que ya no habría separaciones. Hoy celebran en grande poder estar juntas gracias a su abogado y personas que fueron parte de su petición para reunirla con su familia.

55 días separada de su familia es lo que vivo la pequeña Helen Nohemi, hoy celebran su reunificación. Con globos, aplausos, sonrisas y regalos la organización pro inmigrante la unión del pueblo entero le da la bienvenida a Helen. La pequeña de 5 años fue separada de su abuela en junio, un mes después de que la administración Trump anunció que ya no habría separaciones de familias inmigrantes.

“Me dijo que se llevaban a la niña y la iban a separar de mi pero que ella en la tarde podría estar con su mamá y fue mentira, me dijo que si no la soltaba me iban a regresar y la niña siempre se iba quedar detenida”, platicó la abuela de Helen Nohemi.

La abuela de Helen, dice ella y su familia buscaba asilo, huyendo de la violencia en Honduras.

“Como Helen los otros niños necesitan abogados y por eso vamos a seguir aquí luchando, porque la lucha no para aquí”, comentó el abogado.

El abogado Eugine Delgado dice no haber sido fácil, traer a Helen de regreso con su abuela y madre. Dice haber hecho innumerables llamadas a oficinas de gobierno tratando de ubicar a la niña sin éxito. Fue hasta que encontró en documentos de ICE una gran lista de menores inmigrantes no acompañados, ahí que logro ubicar a Helen.

“Había unos documentos, casi como 180 páginas y ahí dice todas las reglas de los niños separados y en esos documentos dice lo que tienes que hacer para encontrarlos y para poder representarlos”, dijo Eugine Delgado

El abogado delgado agrega que fue gracias a que miles de personas firmaron una petición en línea conocida como “Families Belong Together,” que pudieron llamar la atención de autoridades, para liberar a Helen de un centro de detención. El abogado piensa que de no ser por ese recurso, posiblemente habría sido puesta en adopción en San Antonio.

“Ya que paren con eso pues, porque sufren los niños demasiado y salen con una mentalidad muy distinta a la que traen”

La directora de la Unión del pueblo entero agrego que aún como Helen quedan cientos de menores separados de sus padres y continuaran luchando por reunificaciones como esta.