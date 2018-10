Sujeto amenaza con matar demócratas si no confirman a Kavanaugh

(NOTICIAS YA).- Un sujeto del Condado de Polk, en Florida, fue detenido tras publicar una serie de amenazas de muerte dirigidas a políticos demócratas y “republicanos débiles” que se negaran a confirmar a Brett Kavanaugh.

De acuerdo con HuffPost, James Royal Patrick Jr. fue arrestado el miércoles tras publicar varios mensajes en Facebook donde amagaba con asesinar a miembros del Congreso y sus familias si el nominado de Donald Trump no es confirmado para la Suprema Corte.

Kavanaugh es acusado de abuso sexual por tres mujeres y ha recibido el repudio de los demócratas y algunos republicanos, quienes no lo consideran apto para el máximo tribunal del país.

El hombre de 53 años enfrenta un cargo por amenazas escritas para matar o lesionar y se encuentra recluido en una prisión del citado condado bajo fianza de 500 mil dólares.

A finales de septiembre, el originario de Winter Haven compartió imágenes de armas y municiones mientras amenazaba a los demócratas en el Congreso y a los “republicanos débiles”, así como a las autoridades que tratasen de intervenir, indicó en conferencia de prensa el alguacil del Condado de Polk, Grady Judd.

Patrick alardeó de haber adquirido armas de fuego y municiones, asegurando que estaba dispuesto y listo para morir por su causa y que incluso estaba intentando vender su casa para financiar su malévolo plan “para asesinar a representantes demócratas y sus familias”.

El hombre detalló que solía despertarse durante la noche plagado de pensamientos violentos y buscaba a otras personas para unirse a su cruzada. “No puedo hacer esto solo, necesito más conservadores que vayan a casas de liberales por la noche y los maten cuando estén dormidos”, escribió.

Una persona reportó las amenazas la mañana del miércoles y horas después las autoridades locales y agentes antiterrorismo del FBI catearon la casa de Patrick, donde encontraron un rifle de caza, una pistola de mano y municiones para ambas armas.

Al ser detenido, el sujeto dijo que no creía que fuese a meterse en problemas porque no amenazó a alguien en específico, además de asegurar que su intención no era dañar a nadie.

“Cuando amenazas a la gente, no solo a congresistas u oficiales, cuando amenazas con matar, te vamos a encerrar. Esto es serio. Las palabras importan”, dijo al respecto el alguacil Judd.

La confirmación de Brett Kavanaugh, quien ha negado las acusaciones que recaen sobre él, ha dividido a republicanos y demócratas. Se cree que los primeros apoyan su presencia en la Suprema Corte para dar revés a la legalización del aborto.