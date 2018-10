Bebé muere en hogar temporal tras ser atacada por perro en Clearwater

(NOTICIAS YA).- Los familiares de una pequeña de siete meses se encuentran en duelo, luego de que la bebé perdió la vida tras ser atacada por un perro el pasado viernes en la tarde, de acuerdo con las autoridades de la policía de Clearwater.

Un oficial se encontraba cuidando de la niña.

Autoridades de emergencia respondieron a la residencia del detective Jonathan Maser, en donde encontraron a la niña llamada Khloe William sufriendo una mordida grave hecha por un perro. La pequeña fue trasladada de inmediato al hospital Meaase Countyside, en donde fue declarada muerta, reportó Fox 13.

De acuerdo con autoridades de Pinellas Animal Services , el perro de raza mixta se encontraba en una cuarentena de rabia de 10 días requeridos. Hasta el momento, no se sabe cómo el perro pudo acceder hacia donde estaba Khloe.

La pequeña estaba siendo cuidada por el oficial Maser, quien la había adoptado temporalmente porque sus padres biológicos habían perdido la custodia.

“Ella no era lo suficientemente grande para gatear”, dijo Shavon Grossman, la madre de la niña. “Ella no era lo suficientemente grande. No entiendo. Yo solo quiero respuestas para esto”, dijo a Fox 13.

Para el momento del ataque, eran los padres del detective Maser quienes se encontraban cuidando a Khloe.

“Nosotros estamos aquí para asegurarnos de que los derechos de la madre no sean más infringidos de lo que ya han estado”, dijo Nioti Koulianos, abogado de Grossman. “Nosotros estamos aquí para asegurar de que nada de esto vuelva a pasarle a otro niño”.

Fox 13 obtuvo información de Eckerd Connects, la casa hogar que se encargaba de la pequeña, en donde descubrieron que la casa jamás fue inspeccionada para ver si era segura para ella ni tampoco determinaron si el temperamento del perro era el adecuado.

La secretaria interina del Departamento de Niños y Familias de Florida, Rebecca Kapusta, emitió la siguiente declaración con respecto a la muerte de la pequeña:

“El Departamento de Niños y Familias se compromete a garantizar la seguridad de todos los niños, especialmente los que están bajo el cuidado de los padres de crianza temporal. Cada vez que un niño muera en un hogar de acogida, el departamento realizará una revisión exhaustiva para garantizar la mejor calidad de atención para los niños en el sistema de bienestar infantil. Al comprender los altos niveles de confianza y responsabilidad que se les otorga, siempre estamos agradecidos a las miles de maravillosas familias en toda Florida que apoyan a los niños vulnerables y toman la decisión de llevar a los niños a sus hogares y sus corazones”.

De acuerdo con Gorssman, ella siempre tuvo una buena relación con los padres tamporales de su hija, siempre hablaban e intercambiaban fotos. Sin embargo, luego del ataque ella les ha preguntado qué fue lo que realmente pasó, pero ellos no se han pronunciado del todo.

“Nosotros estamos buscando justica para Khloe”, añadió Koulianos a Fox 13. “Y nosotros la obtendremos”.

Las autoridades del condado Pinellas siguen investigando este caso.

