Bebé vaga por la calle y delata como vivía su madre en un cobertizo

(NOTICIAS YA).- Un bebé fue encontrado desnudo a media calle en un vecindario de Oklahoma con lo que las autoridades descubrieron que su madre vivía en un cobertizo de almacenamiento que no es habitable y en donde no tenía permiso para estar con sus dos hijos.

La Policía de Midwest City fue llamada a un vecindario cerca de Southeast 15th Street y South Douglas Boulevard alrededor de las 10:00 a.m. del sábado, después de que una mujer llamó al 911 para informar sobre un niño desnudo encontrado en medio de la calle, según detalla Aol.

“No tenía nada, ni zapatos. Sucio, sucio y sucio. No le gustó eso esta mañana. Probablemente se fue a la cama así. Odio decir eso. Creo que sucede muy a menudo”, dijo Linda Shadrick, que estaba visitando a una amiga cuando vio al niño cerca de Melody Drive y Lyric Lane.

Otra mujer ya había llamado al 911. Mientras los agentes llegaron, las mujeres vistieron al bebé y le ofrecieron algo de comer.

“Le pusimos un pañal y lo limpiamos. Le dimos agua y galletas y él se comió la galleta y se sentó en mi regazo. Es desgarrador, quiero decir que quiero llorar ahora mismo. Estoy temblando. Yo lloré antes. Simplemente me dejó amarlo. Me dejó abrazar. No estaba asustado. Era muy amable”, recordó con sentimiento Linda.

Tras resguardar al niño de 1 año, la policía pasó varias horas intentando encontrar a sus padres, hasta que por la tarde se acercó a ellos una mujer, que resultó ser la madre.

La mujer les dijo que estaba alojada en un cobertizo a pocos metros de donde encontraron al niño, y que ahí vivía con su hijo de 1 año y otro de 5.

La madre detalló que la noche del viernes le permitieron quedarse en el cobertizo con sus dos hijos.

“En este momento nos dijo que estaban durmiendo, desayunaron y se quedaron dormidos, y cuando se despertó, faltaba el niño de un año”, informó el jefe de la Policía de Midwest City, Brandon Clabes.

“Es simplemente una situación triste que estén en ese ambiente y permanezcan en ese cobertizo”, lamentó el jefe policiaco.

Un canal local contactó al dueño del lugar y dijo que el cobertizo es para almacenamiento de la propiedad de alquiler, pero no se supone que alguien viva ahí. El espacio es muy pequeño, solo cuenta con electricidad y se encuentra en la parte trasera de la propiedad.

Luego de que la situación de la familia conmoviera al vecindario, la policía informó que los niños fueron puestos bajo custodia preventiva y no está claro si se presentarán cargos criminales en contra de la madre; la policía sigue investigando el caso.